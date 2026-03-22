CANLI YAYIN
Geri

Adalet Bakanı Gürlek yeni yargı reformunun detaylarını paylaştı: Bilirkişilere aylık dosya sınırı geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bilirkişilik sisteminde kalite ve hızı artırmak amacıyla hayata geçirilen yeni uygulamalar sayesinde ortalama rapor teslim süresinin 110 günden 29 güne düştüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yargı sistemindeki iyileştirmeleri paylaşan Bakan Gürlek; bilirkişilerin iş yükünü dengelemek adına aylık dosya sayısına sınırlama getirildiğini ve tüm süreçlerin UYAP sistemi üzerinden dijital takibe alındığını duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, bilirkişi sisteminde rapor teslim kontrolü ve aylık bakılacak iş sayısı uygulamaları ile ortalama rapor süresini 110 günden 29 güne düşürdüklerini açıkladı.
  • Aylık dosya sayısı normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırılarak bilirkişilerin iş yükü dengelendi.
  • Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporlar daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirildi.
  • Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu UYAP sistemine entegre edilerek süreçler etkinleştirildi.

BİLİRKİŞİ SİSTEMİNDE ÖNEMLİ İYİLEŞTİRME

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığının bilirkişi sistemine dair sosyal medya paylaşımını alıntılayıp, bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bilirkişi sistemindeki rapor teslim kontrolünün 110 günden 29 güne düşürüldüğünü duyurdu. (Haberin fotoğrafları AA ve sosyal medyaya aittir.)

YARGI SİSTEMİ GÜÇLENİYOR

Yargı sistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Gürlek, bilirkişi sistemiyle ilgili şu bilgileri verdi:"Rapor teslim kontrolü ve aylık bakılacak iş sayısı uygulamaları sayesinde, 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdük. Aylık dosya sayısını, normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırarak bilirkişilerin iş yükünü dengeledik. Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporları daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirdik. Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu'nu UYAP sistemine entegre ederek süreçleri daha etkin kıldık."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler