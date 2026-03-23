İzmir'de gece saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırıda ağır yaralanan müzisyen Emre Duman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
YOLU KESİLDİ, TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda meydana geldi. Arkadaşı Çağatay T. ile birlikte yine müzisyen olan arkadaşlarını ziyarete giden Emre Duman'ın yolu, henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup tarafından kesildi. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
KALBİNDEN BIÇAKLANDI
Kavga sırasında Emre Duman, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar
üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Duman, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ameliyata alınan Emre Duman, doktorların tüm çabasına rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Duman'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. İ.L. (26), İ.L. (62), S.L. (19), B.İ. (23) ve Ç.T. (33) isimli şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.