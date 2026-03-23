İzmir'de gece saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırıda ağır yaralanan müzisyen Emre Duman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

YOLU KESİLDİ, TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda meydana geldi. Arkadaşı Çağatay T. ile birlikte yine müzisyen olan arkadaşlarını ziyarete giden Emre Duman'ın yolu, henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup tarafından kesildi. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.