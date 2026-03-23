İzmir'de kalbinden bıçaklanan genç müzisyen öldü: 5 şüpheli gözaltında

İzmir’de gece saatlerinde çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan müzisyen Emre Duman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
  • İzmir'in Emir Sultan Mahallesi'nde çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan müzisyen Emre Duman, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
  • Olayın, Emre Duman'ın yolu bir grup tarafından kesildikten sonra çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle başladığı belirtildi.
  • İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir'de gece saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırıda ağır yaralanan müzisyen Emre Duman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

YOLU KESİLDİ, TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda meydana geldi. Arkadaşı Çağatay T. ile birlikte yine müzisyen olan arkadaşlarını ziyarete giden Emre Duman'ın yolu, henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup tarafından kesildi. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kavga sırasında Emre Duman, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar

üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Duman, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ameliyata alınan Emre Duman, doktorların tüm çabasına rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Duman'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. İ.L. (26), İ.L. (62), S.L. (19), B.İ. (23) ve Ç.T. (33) isimli şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler