Mecliste bayram sonrası yoğun gündem: Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Ramazan Bayramı tatilinin ardından depremzedelere %74 konut indirimi, doğum izninin artırılması ve "Terörsüz Türkiye" hedefli yasal düzenlemeleri görüşmek üzere yoğun bir mesaiye başlıyor. Meclis Genel Kurulu ve komisyonlarda ele alınacak olan 19 maddelik paketle; bedelli askerlik ücretinden kripto para vergisine, babalık izninden çocukların sosyal medya kullanımına kadar milyonları ilgilendiren kritik kararların yasalaşması bekleniyor.

  • TBMM'de 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara yüzde 74 konut indirimi sağlayan 19 maddelik kanun teklifi görüşülecek.
  • Bedelli askerlik ücreti 417 bin TL'ye çıkarılacak ve kripto varlık alım satımlarına vergi getirilecek.
  • Kadın çalışanlar için doğum izni 24 haftaya çıkarılacak ve özel sektörde babalık izni 10 güne eşitlenecek.
  • 15 yaş altındaki çocukların sosyal ağlara erişimi kısıtlanacak ve oyun şirketlerine Türkiye temsilciliği zorunluluğu getirilecek.
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram sonrası siyasi parti grup koordinatörleriyle Terörsüz Türkiye hedefi için ortak rapor üzerinde çalışacak.

EKONOMİ VE DEPREM KONUTLARI İLK SIRADA


Meclis Genel Kurulu'nun öncelikli gündem maddesi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik %74 konut indirimi sağlayan 19 maddelik kanun teklifi olacak. Düzenleme kapsamında Savunma Sanayii Fonu'nu desteklemek amacıyla bedelli askerlik ücretinin 417 bin TL seviyesine çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca, kayıt dışılığın önüne geçmek için kripto varlık alım satımlarına vergi getirilmesi planlanıyor.



DOĞUM İZNİ VE SOSYAL MEDYA SINIRI

Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda ise çalışma hayatını ve çocukları ilgilendiren düzenlemeler masaya yatırılacak. Kadın çalışanlar için doğum izninin 24 haftaya çıkarılması ve özel sektördeki babalık izninin memurlarda olduğu gibi 10 güne eşitlenmesi teklifin en dikkat çeken maddeleri arasında yer alıyor. Diğer yandan, 15 yaş altındaki çocukların sosyal ağlara erişiminin kısıtlanması ve oyun devlerine Türkiye temsilciliği zorunluluğu getirilmesi hedefleniyor.



"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" İÇİN YASAL ADIM

Siyasetin bir diğer sıcak başlığı ise "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak yasal adımlar olacak. Bayram sonrası siyasi parti grup koordinatörlerinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelerek ortak rapor üzerinden çalışmaları somutlaştırması bekleniyor. Ayrıca, 18 yaş altı suça sürüklenen çocuklarla ilgili araştırma komisyonu da akademisyenleri dinleyecek.

