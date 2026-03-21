Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"suçundan soruşturma başlattı. Skandal açıklamaların ardından Arı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Süreci başlatan açıklamalar, Arı'nın katıldığı televizyon programında geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan Arı, Erdoğan ailesinin yaklaşık 20 vakıfta yöneticilik yaptığını öne sürdü.
Arı, söz konusu vakıfların önemli bir kısmının Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu iddia ederek,"Bu vakıflarda kamu kaynakları üzerinden milyarlarca liranın döndüğünü söyleyebiliriz"ifadelerini kullandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaların "halkı yanıltıcı bilgi yayma" kapsamında değerlendirilmesi üzerine soruşturma başlattı.