Başkan Erdoğan'a saldırmıştı | BirGün muhabiri İsmail Arı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan skandal açıklamaların ardından Arı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Başkan Erdoğan'a saldırmıştı | BirGün muhabiri İsmail Arı gözaltına alındı
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı.
  • İsmail Arı polis ekiplerince gözaltına alındı.
  • Arı bir televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin yaklaşık 20 vakıfta yöneticilik yaptığını iddia etti.
  • Arı, vakıfların önemli kısmının Bilal Erdoğan yönetiminde olduğunu ve bu vakıflarda kamu kaynakları üzerinden milyarlarca liranın döndüğünü öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"suçundan soruşturma başlattı. Skandal açıklamaların ardından Arı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Başkan Erdoğan'a saldırmıştı | BirGün muhabiri İsmail Arı gözaltına alındı-2

Süreci başlatan açıklamalar, Arı'nın katıldığı televizyon programında geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan Arı, Erdoğan ailesinin yaklaşık 20 vakıfta yöneticilik yaptığını öne sürdü.

Başkan Erdoğan'a saldırmıştı | BirGün muhabiri İsmail Arı gözaltına alındı-3

Arı, söz konusu vakıfların önemli bir kısmının Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu iddia ederek,"Bu vakıflarda kamu kaynakları üzerinden milyarlarca liranın döndüğünü söyleyebiliriz"ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaların "halkı yanıltıcı bilgi yayma" kapsamında değerlendirilmesi üzerine soruşturma başlattı.

