Orta Doğu'da süren çatışmaların gölgesinde Türkiye diplomatik temaslarını hızlandırırken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Körfez turu bölgesel dengeler açısından kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor. Bakan Fidan'ın temaslarının ardından bölgedeki son tabloyu ve öne çıkan başlıkları A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.

SAVAŞIN SEYRİNDE ABD BELİRLEYİCİ OLACAK

Çetin'in değerlendirmelerine göre, savaşın gidişatında en belirleyici unsur ABD'nin izleyeceği politika olacak. Çatışmaların üçüncü haftasına girildiğini hatırlatan Çetin, Körfez ülkelerinde savaşın birkaç hafta daha sürebileceğine yönelik beklentilerin dile getirildiğini belirtti. ABD ile İsrail'in başlangıçtaki tutumlarının zamanla ayrışmasının, çatışma sürecinin uzamasına yol açabileceği ifade ediliyor.

İSRAİL'İN STRATEJİSİ TARTIŞMA KONUSU

İsrail'in bölgedeki stratejisine ilişkin değerlendirmelerde de dikkat çeken mesajlar öne çıktı. Çetin, Bakan Fidan'ın görüşlerine atıfla, İsrail'in çatışmayı mümkün olduğunca uzatarak İran'a daha fazla zarar verme hedefi güdebileceğini aktardı. Fidan'ın, sorunun yalnızca bir barış planının eksikliği olmadığını, asıl meselenin İsrail'in barış yönünde irade göstermemesi olduğunu vurguladığı kaydedildi.

KÖRFEZ'DE SAVUNMA DENGELERİ DEĞİŞEBİLİR

Savaş sonrası döneme ilişkin senaryolar da gündemde. Körfez ülkelerinin savunma politikalarında önemli değişiklikler yaşanabileceği ifade edilirken, özellikle savunma sanayii alanında yeni arayışların hız kazanabileceği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol ve doğalgaz sevkiyatının Çin, ABD ve Hindistan gibi büyük aktörler açısından taşıdığı stratejik önem ise bölgedeki güvenlik hassasiyetini artıran başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

BÖLGESEL İŞ BİRLİKLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Bölgesel iş birlikleri de Fidan'ın temaslarında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır arasında oluşturulması planlanan dörtlü mekanizmanın, krizlerin çözümünde etkili olabileceği değerlendiriliyor. Çetin, söz konusu ülkelerin güçlerini birleştirerek bölgesel sorunlara ortak çözüm arayışına girmesinin önemine dikkat çekildiğini ve Fidan'ın görüşmelerinde bu çerçevede güncel gelişmelerin ele alındığını aktardı.