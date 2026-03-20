NATO, Irak'taki misyonunda görevli tüm personelini Avrupa'ya tahliye ederek ülkedeki varlığını sonlandırdı.

NATO Irak Misyonu'nun faaliyetlerine bundan sonra İtalya'daki Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı'ndan devam edeceği açıklandı.

Güvenlik kaynakları, son günlerde Türk hava sahasında görülen yoğun askeri kargo uçağı trafiğinin bu tahliye operasyonundan kaynaklandığını bildirdi.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus Grynkewich, tahliye sürecine verdikleri destek için Irak yetkililerine ve müttefik ülkelere teşekkür etti.