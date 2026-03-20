CANLI YAYIN
Geri

Türk hava sahasındaki askeri trafiğin nedeni belli oldu: NATO’dan dev tahliye

Son birkaç gündür Türk hava sahasında görülen yoğun askeri kargo uçağı hareketliliğinin nedeni belli oldu. Güvenlik kaynakları, NATO Irak Misyonu personelinin tamamının Avrupa’ya tahliye edildiğini ve hava trafiğindeki artışın bu operasyondan kaynaklandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • NATO, Irak'taki misyonunda görevli tüm personelini Avrupa'ya tahliye ederek ülkedeki varlığını sonlandırdı.
  • NATO Irak Misyonu'nun faaliyetlerine bundan sonra İtalya'daki Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı'ndan devam edeceği açıklandı.
  • Güvenlik kaynakları, son günlerde Türk hava sahasında görülen yoğun askeri kargo uçağı trafiğinin bu tahliye operasyonundan kaynaklandığını bildirdi.
  • Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus Grynkewich, tahliye sürecine verdikleri destek için Irak yetkililerine ve müttefik ülkelere teşekkür etti.

NATO, Irak'taki misyonuna (NMI) ilişkin konuşlanmasını değiştirerek ülkedeki tüm personelini Avrupa'ya tahliye etti. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak'taki son NMI personelinin bugün itibarıyla ülkeden ayrıldığı bildirildi.

HAVA SAHASINDAKİ HAREKETLİLİĞİN SEBEBİ

Güvenlik kaynakları, son günlerde Türk hava sahasındaki yoğun askeri kargo uçağı trafiğinin nedeninin bu büyük tahliye operasyonu olduğunu bildirdi.

PERSONELİN TAMAMI TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich'in, "NATO personelinin Irak'tan güvenli şekilde tahliyesine destek veren Irak Cumhuriyeti'ne ve tüm müttefiklere teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Son olarak açıklamada, NMI'nın faaliyetlerine İtalya'daki Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı'ndan devam edeceği aktarıldı.

Savaş görevi bulunmayan NMI, Irak'ın daha sürdürülebilir, şeffaf ve kapsayıcı güvenlik güçleri ve kurumları oluşturmasına destek sağlamayı amaçlıyor.

Misyon, Irak'ın kendi güvenliğini sağlayabilmesi, terörle mücadele edebilmesi ve terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını önlemeye katkı sunmayı hedefliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler