Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İHA Kayıt Sisteminde 17 Mart 2026 itibarıyla 77 bin 616 İHA kayıtlı olup, İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1 milyon 655 bin 918'e ulaştı.

İHA pilotu olabilmek için en az 12 yaş (İHA 0 sınıfı) veya 15 yaş (İHA 1 sınıfı) şartı aranıyor ve SHGM onaylı eğitim kurumlarından sertifika alınması gerekiyor.

Profesyonel İHA pilotluğu için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 34 yaşını doldurmamış olmak ve belirtilen mühendislik veya havacılık bölümlerinden mezun olmak şartı aranıyor.

İHA pilotu adaylarının en az 1,75 metre boyunda, 18-28 arası vücut kitle indeksine sahip olması, belirli göz kusuru sınırları içinde kalması ve dövme, fiziksel engel veya psikolojik rahatsızlık geçmişi bulunmaması gerekiyor.

Gökyüzünün yeni hakimleri olmaya aday binlerce kişi İHA pilotluğu için sıraya girerken, "Kimler İHA pilotu olabilir, aranan şartlar neler?" soruları da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte cazip bir meslek haline gelen bu alanda İHA ehliyeti almak isteyenler için süreç ve kriterler netleşti. Peki İHA pilotu olmak için hangi şartlar gerekiyor ve lisans nasıl alınıyor?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İHA başvurularının %236 arttığını açıkladı. 2026'DA BAŞVURULAR YÜZDE 236 ARTTI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının başından bu yana İHA pilotu olmak için başvuranların sayısının geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 236 arttığını bildirdi.