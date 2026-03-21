Gökyüzünün yeni hakimleri olmaya aday binlerce kişi İHA pilotluğu için sıraya girerken, "Kimler İHA pilotu olabilir, aranan şartlar neler?" soruları da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte cazip bir meslek haline gelen bu alanda İHA ehliyeti almak isteyenler için süreç ve kriterler netleşti. Peki İHA pilotu olmak için hangi şartlar gerekiyor ve lisans nasıl alınıyor?
2026'DA BAŞVURULAR YÜZDE 236 ARTTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının başından bu yana İHA pilotu olmak için başvuranların sayısının geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 236 arttığını bildirdi.
İHA PİLOTU OLMAK İSTEYENLERDE REKOR ARTIŞ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İHA pilot lisans başvurusunda bulunan kişi sayılarına ilişkin açıklamada bulundu.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitimler ve çalışmalar sayesinde başvurulardaki artışa dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "2026 yılının başından bu yana 54 bin 75 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın ilk üç ayına göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 236 arttı." diye konuştu.
YENİ İHA'LAR KAYIT ALTINDA
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 'İHA Sistemleri Talimatı' kapsamında İHA'lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını söyledi.
Bakan Uraloğlu,"İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı oldukça arttı. Yılın başından bu yana bin 91 yeni İHA'yı kayıt altına aldık." ifadelerini kullandı.
LİSANSLI PİLOT SAYISI 1,6 MİLYONU AŞTI
Uraloğlu, 17 Mart 2026 itibarıyla İHA Kayıt Sisteminde kayıtlı ve kullanımda olan İHA sayısının 77 bin 616 olduğunu dile getirerek "Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1 milyon 655 bin 918'e ulaştı." bilgisini paylaştı.
KİMLER İHA PİLOTU OLABİLİR?
◾En az 12 yaşını dolduranlar (İHA 0 sınıfı)
◾En az 15 yaşını dolduranlar (İHA 1 sınıfı)
◾Gerekli İHA pilotluk eğitimini tamamlayanlar
◾SHGM onaylı sertifika almaya hak kazananlar
◾İlgili kategorideki İHA'ları kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olanlar
İHA pilotu olmak isteyen adayların, başvurdukları sınıfa göre belirlenen yaş sınırını karşılaması ve yetkili eğitim kurumlarından eğitim alarak sertifika edinmesi gerekiyor.
İHA PİLOTLUĞU İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:
Genel Şartlar
◾Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
◾34 yaşını doldurmamış olmak
Eğitim Şartları (en az biri sağlanmalı)
◾Üniversitelerin; bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, mekatronik, harita, geomatik, uçak, uzay, kontrol ve otomasyon, meteoroloji mühendisliği bölümlerinden mezun olmak
◾Üniversitelerin; havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım, uçak gövde ve motor bakımı, uçak elektrik ve elektroniği bölümlerinden mezun olmak
◾Yurt dışı mezuniyetlerde YÖK denkliği bulunmak
Sağlık Şartları
◾En az 1,75 metre boya sahip olmak
◾18-28 aralığında vücut kitle indeksine (BKİ) sahip olmak
◾Görme keskinliği tam olmak (düzeltmeli kabul edilir)
◾Astigmat en fazla 2 derece, miyop -6 derece, hipermetrop +3 dereceyi geçmemek
◾Bunlar dışında herhangi bir göz hastalığı bulunmamak
◾Fiziksel engel, organ kaybı, protez, konuşma bozukluğu veya işitme kaybı bulunmamak
◾Vücutta dövme veya belirgin iz (ameliyat, yanık vb.) bulunmamak
◾Psikolojik rahatsızlık geçmişi olmamak
◾Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım öyküsü bulunmamak
Sağlık ve Değerlendirme Süreci
◾Adaylar detaylı sağlık kontrolünden geçirilir
◾Şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirilmez
◾Sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların süreci iptal edilir
◾Adaylar ölçme ve değerlendirme (sınav) süreçlerine tabi tutulur
MESLEKİ NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER
◾Yoğun ve esnek çalışma temposuna uyum sağlayabilmek
◾Güçlü el-göz koordinasyonuna sahip olmak
◾Analitik düşünme becerisine sahip olmak
◾Stres altında çalışabilmek
◾İletişim becerileri güçlü ve ekip çalışmasına yatkın olmak
◾Saha koşullarında çalışmaya uygun ve seyahat engeli bulunmamak
◾Dikkatli ve titiz çalışmak
◾Hızlı karar verebilmek ve uzun süre odaklanabilmek
◾Kapalı ortamda uzun süre çalışmaya engeli olmamak
◾Gizliliğe (ketumiyete) önem vermek