İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ramazan Bayramı'nda 313 bin 745 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelin görev yapacağını bildirdi.

Çiftçi'nin açıklamaları:

16 helikopter, 1222 SİHA, İHA ve dron havadan denetim yapacak. 390 gemi ve bot da sahil güvenlik unsurlarımızla beraber denetimlere iştirak edecek.



TUZAKLAMA RADAR DENETİMİ YAPMAYACAĞIZ



Tatil süresince denetimleri artıracağız. Kesinlikle tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız. Mutlaka uyarı levhalarımız olacak.

APP PLAKA DÜZENLEMESİ



Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlarımız bu konuda şoförler odasına akın etti. Baktık ki vatandaşımız mağdur olacak, ek süre verdik.

MULTİMEDYA YÖNETMELİĞİ



Araçlardaki ses ve haberleşme sistemleri ile ilgili uygulama yönetmeliği üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Yönetmeliği çıkarıncaya kadar kanunun bu maddesiyle ilgili herhangi bir uygulama yapmayacağız.