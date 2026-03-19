CHP'li Edremit Belediyesi çöplüğünde dehşet: 40 ölü köpek bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediyeye ait Eminkuyu vahşi çöp depolama alanında, kulaklarında belediye küpeleri bulunan ve bir kısmı çuvallara doldurulmuş toplam 40 köpek ölü bulundu. Olay yerinde ameliyat eldivenlerinin tespit edilmesi üzerine polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri katliamla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş olayla bir ilgilerinin olmadığını açıkladı.

CHP'li Edremit Belediyesi çöplüğünde dehşet: 40 ölü köpek bulundu
  • Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediyeye ait Eminkuyu vahşi depolama alanında kulaklarında Edremit Belediyesi küpeleri bulunan 40 köpek ölü bulundu.
  • Olay yerinde çok sayıda ameliyat eldiveni tespit edilmesi üzerine polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlattı.
  • Edremit Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ertaş olayla belediyenin herhangi bir ilgisi bulunmadığını savundu.
  • Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çöp alanına giden yollardaki tüm güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı.
  • Hayvan aktivistleri olay yerinde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediyeye ait Eminkuyu vahşi depolama alanında, bir kısmı çuvallara doldurulmuş, kulaklarında Edremit Belediyesi'ne ait küpeler bulunan toplam 40 köpek ölü bulundu. Olay yerinde çok sayıda ameliyat eldiveninin tespit edilmesi üzerine polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlatırken, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş olayla kurumun bir ilgisi olmadığını savundu.

Edremit Belediyesi küpeleri bulunan 40 köpek ölü bulundu. (Fotoğraflar: Sabah)

EDREMİT BELEDİYE ÇÖPLÜĞÜNDE KÖPEK KATLİAMI

Edremit ilçesinde Belediyeye ait Eminkuyu vahşi depolama ve çöp alanında skandal görüntüler kaydedildi. Bir kısmı çuvallara doldurulmuş olan toplam 40 köpeğin, öldürülerek çöplüğe atıldığı belirlendi. Hayvan severlerin ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

KULAKLARINDA BELEDİYE KÜPELERİ TESPİT EDİLDİ

Çöplükte yapılan incelemelerde köpeklerin kulaklarında Edremit Belediyesi'nin küpelerinin olduğu ve çevresinde ise çok sayıda ameliyat eldiveninin bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, köpeklerin ölüm sebebinin araştırıldığı öğrenildi.

CHP'li Edremit Belediyesi çöplüğünde dehşet: 40 ölü köpek bulundu-3

HAYVAN AKTİVİSTLERİNDEN SERT TEPKİ

Yaşanan skandalın ardından olay yerinde toplanan onlarca hayvan sever duruma tepki gösterdi. Hayvan Aktivisti Arzu Ölmez yaptığı açıklamada, "Burası Edremit Belediyesi'nin eski besleme alanı, hemen alt kısımda da belediyeye ait kademe birimi bulunuyor. Bu bir şahıs işi değil. Köpeklerin yanlarında ameliyat eldivenleri var. Bunu kim yapabilir" diyerek duruma tepki gösterdi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çöp alanına giden yollardaki tüm güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı.

CHP'li Edremit Belediyesi çöplüğünde dehşet: 40 ölü köpek bulundu-4

BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ekiplerin incelemesi sonrası köpeklerin nasıl öldüğü ve oraya getirildiğinin netleşmesi beklenirken, Edremit Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ertaş yaptığı yazılı açıklamada, "Söz konusu olayla belediyemizin herhangi bir ilgisi bulunmamakla birlikte, yaşanan durumun tüm yönleriyle aydınlatılması adına ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürecin yakından takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız"dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler