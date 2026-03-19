Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediyeye ait Eminkuyu vahşi depolama alanında, bir kısmı çuvallara doldurulmuş, kulaklarında Edremit Belediyesi'ne ait küpeler bulunan toplam 40 köpek ölü bulundu. Olay yerinde çok sayıda ameliyat eldiveninin tespit edilmesi üzerine polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlatırken, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş olayla kurumun bir ilgisi olmadığını savundu.
EDREMİT BELEDİYE ÇÖPLÜĞÜNDE KÖPEK KATLİAMI
Edremit ilçesinde Belediyeye ait Eminkuyu vahşi depolama ve çöp alanında skandal görüntüler kaydedildi. Bir kısmı çuvallara doldurulmuş olan toplam 40 köpeğin, öldürülerek çöplüğe atıldığı belirlendi. Hayvan severlerin ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri gönderildi.
KULAKLARINDA BELEDİYE KÜPELERİ TESPİT EDİLDİ
Çöplükte yapılan incelemelerde köpeklerin kulaklarında Edremit Belediyesi'nin küpelerinin olduğu ve çevresinde ise çok sayıda ameliyat eldiveninin bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, köpeklerin ölüm sebebinin araştırıldığı öğrenildi.
HAYVAN AKTİVİSTLERİNDEN SERT TEPKİ
Yaşanan skandalın ardından olay yerinde toplanan onlarca hayvan sever duruma tepki gösterdi. Hayvan Aktivisti Arzu Ölmez yaptığı açıklamada, "Burası Edremit Belediyesi'nin eski besleme alanı, hemen alt kısımda da belediyeye ait kademe birimi bulunuyor. Bu bir şahıs işi değil. Köpeklerin yanlarında ameliyat eldivenleri var. Bunu kim yapabilir" diyerek duruma tepki gösterdi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çöp alanına giden yollardaki tüm güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı.
BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Ekiplerin incelemesi sonrası köpeklerin nasıl öldüğü ve oraya getirildiğinin netleşmesi beklenirken, Edremit Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ertaş yaptığı yazılı açıklamada, "Söz konusu olayla belediyemizin herhangi bir ilgisi bulunmamakla birlikte, yaşanan durumun tüm yönleriyle aydınlatılması adına ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürecin yakından takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız"dedi.