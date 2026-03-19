Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediyeye ait Eminkuyu vahşi depolama alanında kulaklarında Edremit Belediyesi küpeleri bulunan 40 köpek ölü bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediyeye ait Eminkuyu vahşi depolama alanında, bir kısmı çuvallara doldurulmuş, kulaklarında Edremit Belediyesi'ne ait küpeler bulunan toplam 40 köpek ölü bulundu. Olay yerinde çok sayıda ameliyat eldiveninin tespit edilmesi üzerine polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlatırken, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş olayla kurumun bir ilgisi olmadığını savundu.

Edremit Belediyesi küpeleri bulunan 40 köpek ölü bulundu. (Fotoğraflar: Sabah) EDREMİT BELEDİYE ÇÖPLÜĞÜNDE KÖPEK KATLİAMI Edremit ilçesinde Belediyeye ait Eminkuyu vahşi depolama ve çöp alanında skandal görüntüler kaydedildi. Bir kısmı çuvallara doldurulmuş olan toplam 40 köpeğin, öldürülerek çöplüğe atıldığı belirlendi. Hayvan severlerin ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri gönderildi. KULAKLARINDA BELEDİYE KÜPELERİ TESPİT EDİLDİ Çöplükte yapılan incelemelerde köpeklerin kulaklarında Edremit Belediyesi'nin küpelerinin olduğu ve çevresinde ise çok sayıda ameliyat eldiveninin bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, köpeklerin ölüm sebebinin araştırıldığı öğrenildi.