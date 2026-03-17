Müstehcenlikten tutuklanan Taylan Özgüç Danyıldız'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız (27), YouTube kanalında paylaştığı "Sosyal Mühendis Akademi" adlı videoda "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Müstehcenlik" suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli’de yakalanarak tutuklandı. Savcılıktaki ifadesine ulaşılan Danyıldız "Davetleri üzerine evlerine misafirliğe gittim. Videodaki olaylar bir kurgu değildir, tamamen o anlık gelişen yaşantıları yansıttım. Suç işleme kastım yoktur" dedi.

Müstehcenlikten tutuklanan Taylan Özgüç Danyıldız'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
  • Sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız (27), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kocaeli'de gözaltına alınarak 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'Müstehcenlik' suçlarından tutuklandı.
  • Soruşturma, Danyıldız'ın YouTube kanalında yayınladığı 'Sosyal Mühendis Akademi' başlıklı 32 dakika 31 saniyelik videoya gelen ihbarlar üzerine başlatıldı.
  • Videoda 'Kız tavlama bölüm 1' gibi ifadelerin yer aldığı ve toplumun genel ahlak yapısına aykırı müstehcenlik içeren diyalogların bulunduğu tespit edildi.
  • Danyıldız'ın ev ziyareti yaptığı Yasin Haylaz isimli şahıs da tutuklanan içerik üreticileri arasında yer aldı.
  • Danyıldız savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek içerik üreticilerini ziyaret edip yaşantılarını paylaştığını ve herhangi bir kurgu olmadığını belirtti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Müstehcenlik"suçlarından tutuklanan Testo Taylan lakaplı sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

ʺSosyal Medya Akademiʺ adlı Youtube kanalının videosu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

SORUŞTURMA O VİDEO İLE BAŞLADI

Soruşturmanın Danyıldız'ın YouTube kanalında yayınladığı "SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ" başlıklı 32 dakika 31 saniyelik video içeriğine yönelik gelen ihbarlar üzerine başlatıldığı öğrenildi."Hap videoları izlemek için abone ol", "Kız tavlama bölüm 1", "Dürüstçe teklif et" gibi ifadelerin yer aldığı, ayrıca toplumun genel ahlak yapısına aykırı ve müstehcenlik içeren diyalogların bulunduğu tespit edildi. Fenomenin ev ziyareti yaptığı"Sosyal Mühendis Akademi"adı altında videolar çeken ve tutuklanan Yasin Haylaz isimli şahsın da YouTube kanalında; "Kız Tavlama Bölüm 1", "Sokakta 15 Kıza Açıldım (Tacizci Zannettiler)" gibi toplum ahlakına aykırı çok sayıda video içeriğinin bulunduğu ortaya çıktı.

"HERHANGİ BİR KURGU YOK"

Sabah Gazetesi Muhabiri Batuhan Altınbaş sosyal medyada Testo Taylan olarak bilinen Danyıldız'ın savcılıktaki ifadesine ulaştı. Danyıldız, Suçlamaları kabul etmeyerek, "Bu şahısları sosyal medyada içerik üreticileri olmalarından dolayı tanırım, başka herhangi bir tanışıklığım yoktur. Ben sosyal medya içerik üreticilerini ziyaret ederek onların yaşantılarını konu alan videoları kendi hesabımda paylaşıyorum. Soruşturmaya konu olan videoda da onların evine misafir olarak gidip onların o anlık yaşantısını kendilerinin de rızası dahilinde sosyal medya hesabımda yayınladım. Kendilerinin daveti üzerine o eve gittim. Daha önce bu eve hiç gitmedim, tarafımca hazırlanmış herhangi bir kurgu da yoktur. Çekim esnasında ben kendilerine herhangi bir rol vermedim, onlar da bana rol vermedi. Herhangi bir suç işleme kastım kesinlikle yoktu." şeklinde konuştu.

