"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Müstehcenlik"suçlarından tutuklanan Testo Taylan lakaplı sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
SORUŞTURMA O VİDEO İLE BAŞLADI
Soruşturmanın Danyıldız'ın YouTube kanalında yayınladığı "SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ" başlıklı 32 dakika 31 saniyelik video içeriğine yönelik gelen ihbarlar üzerine başlatıldığı öğrenildi."Hap videoları izlemek için abone ol", "Kız tavlama bölüm 1", "Dürüstçe teklif et" gibi ifadelerin yer aldığı, ayrıca toplumun genel ahlak yapısına aykırı ve müstehcenlik içeren diyalogların bulunduğu tespit edildi. Fenomenin ev ziyareti yaptığı"Sosyal Mühendis Akademi"adı altında videolar çeken ve tutuklanan Yasin Haylaz isimli şahsın da YouTube kanalında; "Kız Tavlama Bölüm 1", "Sokakta 15 Kıza Açıldım (Tacizci Zannettiler)" gibi toplum ahlakına aykırı çok sayıda video içeriğinin bulunduğu ortaya çıktı.
"HERHANGİ BİR KURGU YOK"
Sabah Gazetesi Muhabiri Batuhan Altınbaş sosyal medyada Testo Taylan olarak bilinen Danyıldız'ın savcılıktaki ifadesine ulaştı. Danyıldız, Suçlamaları kabul etmeyerek, "Bu şahısları sosyal medyada içerik üreticileri olmalarından dolayı tanırım, başka herhangi bir tanışıklığım yoktur. Ben sosyal medya içerik üreticilerini ziyaret ederek onların yaşantılarını konu alan videoları kendi hesabımda paylaşıyorum. Soruşturmaya konu olan videoda da onların evine misafir olarak gidip onların o anlık yaşantısını kendilerinin de rızası dahilinde sosyal medya hesabımda yayınladım. Kendilerinin daveti üzerine o eve gittim. Daha önce bu eve hiç gitmedim, tarafımca hazırlanmış herhangi bir kurgu da yoktur. Çekim esnasında ben kendilerine herhangi bir rol vermedim, onlar da bana rol vermedi. Herhangi bir suç işleme kastım kesinlikle yoktu." şeklinde konuştu.