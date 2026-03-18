İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarına yönelik Küçükçekmece ve Ümraniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, bir şebekenin Balkan rotasını kullanarak firarileri yurt dışına servis ettiği ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, aranması olan bazı kişileri TIR'ın gizli bölmelerinde saklayarak sınır dışına çıkardığı belirlendi.
ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri,"Göçmen Kaçakçılığı" ve "Kara Para Aklama" suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, bir şebekenin Balkan rotasını kullanarak, haklarında arama kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri illegal yollarla yurt dışına çıkardığı belirlendi.
Polis ekiplerinin tespitlerine göre; şüphelilerin, firari şahısları tırların gizli bölmelerine saklayarak veya sahte vize temin ederek hava yoluyla yurt dışına kaçıradıkları öğrenildi. Şebekenin, bu faaliyetlerden elde ettikleri suç gelirlerini ise deşifre olmamak adına üçüncü kişiler üzerinden aklama girişiminde bulundukları tespit edildi.
ALTINLAR VE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 17 Mart Salı günü saat 06.30'da Küçükçekmece ve Ümraniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen; 940 gram altın, 380 bin TL ve 3 bin 100 dolar nakit parayael konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.