İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarına yönelik Küçükçekmece ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şebeke, haklarında arama kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kişileri TIR'ların gizli bölmelerinde veya sahte vize ile Balkan rotasından yurt dışına kaçırdı.

Operasyonda 940 gram altın, 380 bin TL ve 3 bin 100 dolar nakit para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Mart Salı günü sabah 06.30'da eş zamanlı baskın düzenledi.

Şebekenin suç gelirlerini üçüncü kişiler üzerinden akladığı tespit edildi.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve kara para operasyonu düzenlendi. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, bir şebekenin Balkan rotasını kullanarak firarileri yurt dışına servis ettiği ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, aranması olan bazı kişileri TIR'ın gizli bölmelerinde saklayarak sınır dışına çıkardığı belirlendi.