CANLI YAYIN
Geri

Bayramda köprüler, otoyollar ve toplu taşıma ücretsiz

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı süresince uygulanacak ücretsiz ulaşım düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 18 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, hem kara yollarında hem de raylı sistemlerde vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Cumhurbaşkanı Kararı ile 19 Mart gece saat 00.00'dan 22 Mart Pazar günü sonuna kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz olacak.
  • Ramazan Bayramı tatili 20 Mart Cuma günü başlayacak ve arefe günü de ücretsiz geçiş uygulamasına dahil edilecek.
  • Yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollar ücretsiz geçiş uygulamasının kapsamı dışında bırakıldı.
  • Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı 20 Mart Cuma saat 00.00'dan itibaren ücretsiz hizmet verecek.
  • Belediyeler ve bağlı kuruluşların yürüttüğü şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayram boyunca ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla birlikte şehirlerde yoğunluk artışı beklenirken, ulaşımda vatandaşları rahatlatacak düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre arefe günü dahil 19-22 Mart tarihleri arasında köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda ücretsiz ulaşım uygulanacağını açıkladı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ ULAŞIM KARARI

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

Uygulama, 19 Mart Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve 22 Mart Pazar günü saat 24.00'e kadar devam edecek.

RAYLI SİSTEM HATLARINDA DA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Bayramda şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla bazı raylı sistem hatları da ücretsiz olacak.

Uygulama 20 Mart 00.00 ile 22 Mart 24.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı, 20 Mart Cuma günü saat 00.00'dan itibaren ücretsiz hizmet sunacak. Bu uygulama da 22 Mart Pazar günü saat 24.00'e kadar sürecek.

Bakan Uraloğlu, bayramda vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek iyi dileklerini paylaştı.

"VATANDAŞLARIMIZIN BAYRAM YOLCULUĞUNU KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler