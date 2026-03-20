20 Mart saat 00.00’dan itibaren Marmaray, Başkentray, İZBAN ile bazı metro hatları ücretsiz olacak. KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

RAYLI SİSTEM HATLARINDA DA ÜCRETSİZ ULAŞIM Bayramda şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla bazı raylı sistem hatları da ücretsiz olacak.

Uygulama 20 Mart 00.00 ile 22 Mart 24.00 saatleri arasında geçerli olacak. Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı, 20 Mart Cuma günü saat 00.00'dan itibaren ücretsiz hizmet sunacak. Bu uygulama da 22 Mart Pazar günü saat 24.00'e kadar sürecek.