ECDADIMIZIN BİZE BIRAKTIĞI BU KUTLU MİRASTAN GÜÇ ALIYORUZ Çanakkale'nin bir destan ve dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın 18 Mart mesajı:

"Milletimizin en şanlı destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum.

Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil; inancın, fedakârlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır. Çanakkale'de iman dolu göğüslerin verdiği mücadele, milletimizin hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin göstergesi ve tarihî bir dönüm noktası olmuştur.