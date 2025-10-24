CHP, sırtında taşıdığı Silivri bagajı ile siyaseten kambur oldu. Parti hırsızlık ve yolsuzluk eksenli tartışmalarla çakılıp kaldı.



Dahası CHP'nin yolsuzlukla anılmamasını isteyen ve Ekrem İmamoğlu tahakkümüne isyan eden partililer "Ekremci" giyotinin hışmına uğradı.





"EKREM" DİYEN DİSİPLİNE GİDİYOR



Partinin mevcut politikalarını eleştiren CHP'li Ebru Tayanç, İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin'le poz verdiği ve İmamoğlu'na"Seni İBB adayı yaptımız güne lanet olsun" dediği için disipline sevk edildi.



35 YILLIK PARTİLİ İSTİFA ETTİ: BU PARTİ TEKİ KİŞİYE HİZMET ETMEK İÇİN KURULMADI



Bunun üzerine Tayanç, 35 yıllık CHP üyeliğinden ailesi ile beraber istifa etti.



İstifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Tayanç, "Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin tapulu malı değildir. Bu parti halkın partisidir. Hiç kimse; ne Ekrem İmamoğlu, ne Özgür Özel ne de bir başkası; bu köklü geleneği başka anlayışlara teslim edemez. Parti emektarlarına hakaret edenlere sessiz kalınırken, yıllarını bu partiye vermiş insanlara reva görülen bu muamele tarihe bir not olarak düşecektir. Unutulmamalıdır ki; bu parti tek bir kişiye hizmet etmek için kurulmadı"dedi.