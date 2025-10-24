CHP, sırtında taşıdığı Silivri bagajı ile siyaseten kambur oldu. Parti hırsızlık ve yolsuzluk eksenli tartışmalarla çakılıp kaldı.
Dahası CHP'nin yolsuzlukla anılmamasını isteyen ve Ekrem İmamoğlu tahakkümüne isyan eden partililer "Ekremci" giyotinin hışmına uğradı.
"EKREM" DİYEN DİSİPLİNE GİDİYOR
Partinin mevcut politikalarını eleştiren CHP'li Ebru Tayanç, İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin'le poz verdiği ve İmamoğlu'na"Seni İBB adayı yaptımız güne lanet olsun" dediği için disipline sevk edildi.
35 YILLIK PARTİLİ İSTİFA ETTİ: BU PARTİ TEKİ KİŞİYE HİZMET ETMEK İÇİN KURULMADI
Bunun üzerine Tayanç, 35 yıllık CHP üyeliğinden ailesi ile beraber istifa etti.
İstifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Tayanç, "Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin tapulu malı değildir. Bu parti halkın partisidir. Hiç kimse; ne Ekrem İmamoğlu, ne Özgür Özel ne de bir başkası; bu köklü geleneği başka anlayışlara teslim edemez. Parti emektarlarına hakaret edenlere sessiz kalınırken, yıllarını bu partiye vermiş insanlara reva görülen bu muamele tarihe bir not olarak düşecektir. Unutulmamalıdır ki; bu parti tek bir kişiye hizmet etmek için kurulmadı"dedi.
GÜRSEL TEKİN VE BERHAN ŞİMŞEK İHRAÇLARA İLİŞKİN TAKVİM'E KONUŞTU
CHP'de Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve çok sayıda isim Ekrem İmamoğlu'nun denetimi altındaki YDK tarafından disipline verilmiş, partiden ihraç edilmişti.
TEKİN: İHRAÇLAR HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL
Konuya ilişkin Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, "Kemal Bey'i beğenmiş, partiden atılmış, fotoğraf paylaşmış ya da bizlerin yanında durmuş çokça ilçe başkanlarımız partiden ihraç edildi. Bunlar doğru bir şey değildir ve kaldı ki hukuken de mümkün değildir. Onu da söyleyeyim. Halen her ne kadar genel merkez yönetimi bizim üyeliklerimizi silmiş olsa da biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini kalbimize gömmüşüz" ifadelerini kullandı.
ŞİMŞEK'TEN ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA BUNLAR ÇAKMA CHP'Lİ
Berhan Şimşek de ihracı sonrası ilk demeci Takvim'e verip "Kağıt üzerinde benim üyeliğimin ihraç olarak yapabilirler. Ama benim Cumhuriyet Halk Partililiğimi silebilmeleri mümkün değildir" CHP Genel Merkezi'ne isyan etmişti.
Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen Şimşek, "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li. Tatlı su balıkları"demişti.