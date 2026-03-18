TOPLANTIYA KİMLER KATILIYOR?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla bugün Riyad'da düzenlenecek toplantıya katılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suriye ve Ürdün'ün temsil edilmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, toplantıda bölgedeki savaşın, müzakereler yoluyla ve barışçıl yöntemlerle sonlandırılması için çabaların sürdürülmesinin önem taşıdığını, savaşın sona erdirilmemesi halinde bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerde kalıcı ve onarılması güç tahribatlara yol açabileceğini kaydetmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Körfez ülkelerine yapılan saldırıları esefle karşıladığını, tahrik olmaksızın gerçekleşen bu saldırıların kabul edilemez olduğunu ve bölgenin geleceği bakımından ciddi riskler oluşturduğunu vurgulaması planlanan Bakan Fidan'ın, bölge ülkelerinin savaşın içine çekilmemeye yönelik itidalli bir tutum sergilemelerinin önemine işaret etmesi de öngörülüyor.

Fidan'ın toplantıda, bölgesel sorunların çözümünde bölgesel sahiplenme anlayışının her zamankinden daha büyük önem taşıdığına dikkati çekmesi beklenirken, Türkiye'nin bölgede istikrarın tesisine katkı sağlayacak diplomatik girişimlere katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulaması ve çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının enerji güvenliği, ticaret yolları ve küresel ekonomik istikrar üzerindeki olumsuz etkilerine değinmesi de planlanıyor.

Toplantıda, bölgedeki mevcut gelişmelerin güvenlik boşlukları yaratabileceğini ve bunların terör örgütleri tarafından istismar edilebileceğini, uluslararası toplumun, çatışmaların önlenmesi ve gerilimin düşürülmesi yönünde daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini kaydetmesi öngörülen Fidan'ın ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının bu ülkeyi dağılma riskiyle karşı karşıya bırakabileceğine, ülkedeki kitlesel yerinden edilmelerin endişe verici olduğuna işaret etmesi bekleniyor.

Ayrıca Bakan Fidan'ın, bölgedeki son gelişmelerin uluslararası toplumun dikkatini Filistin meselesinden uzaklaştırmasına izin verilmemesi gerektiğine, Filistin'de yaşanan zulüm ve insani trajedinin tüm uluslararası platformlarda güçlü şekilde gündemde tutulmasının önemine dikkati çekmesi planlanıyor.