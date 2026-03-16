Bayramda otobüs firmalarına ek sefer: 29 Mart gününe kadar devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşacak yolcu yoğunluğunu karşılamak ve vatandaşların bilet bulma sorununu çözmek amacıyla, şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı yapan diğer araçları da ek seferlerde kullanabilmesine imkân tanıyan düzenlemeyi duyurdu. Türkiye genelinde uygulanacak olan bu uygulama 29 Mart’a kadar devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili sebebiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik uygulanacak düzenlemeyi duyurdu.

Ramazan Bayramı'nda yolcu yoğunluğu yaşanmaması için ek seferler düzenlenecek.

Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitesinin çok üzerine çıktığını hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların mağdur olmaması için ek sefer imkanının genişletildiğini söyledi.

ULAŞIMDA BAYRAM YOĞUNLUĞUNA EK SEFER HİZMETİ

Uraloğlu, bayram tatilinde şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi bir yoğunluk yaşanmasını beklediklerini belirterek, "Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmelerine imkân tanıdık." dedi.

UYGULAMA 29 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Bakan Uraloğlu, "Biletli yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar; tarifeli hatlar dışına çıkmama, ücret tarifelerine uyma ve yapılan taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme şartıyla, ayrıca Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS)'ne bildirimde bulunmaları kaydıyla, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlarını da kullanarak ek sefer yapabilecek. Firmalar, bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramında YHT’ye 6 ek sefer, 2 bin 898 kişilik ilave kapasiteRamazan Bayramında YHT’ye 6 ek sefer, 2 bin 898 kişilik ilave kapasite
Ramazan Bayramı'nda YHT’ye 6 ek sefer, 2 bin 898 kişilik ilave kapasite

