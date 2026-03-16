Ramazan Bayramı'nda YHT’ye 6 ek sefer, 2 bin 898 kişilik ilave kapasite

Ramazan Bayramı’nda yollar ve ulaşım hatlarında yoğunluk yaşanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artan yolcu talebine yanıt vermek için YHT, anahat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik kapasite artışı yapılacağını açıkladı. Ankara-İstanbul hattında 6 ek YHT seferi düzenlenecek, anahat ve bölgesel trenlere ise 100 ek vagon ile 6 bin kişilik ek koltuk sağlanacak.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda YHT, anahat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlanacağını açıkladı.
  • Ankara-İstanbul arasında 19-22-23 Mart tarihlerinde karşılıklı 6 ek YHT seferi düzenlenerek 2 bin 898 kişilik ilave kapasite oluşturulacak.
  • Anahat ve bölgesel trenlere 19-23 Mart tarihleri arasında toplam 100 vagon eklenerek 6 bin kişilik ek koltuk kapasitesi sağlanacak.
  • İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi ve Ankara Ekspresi dahil 9 farklı tren hattına vagon ilavesi yapılacak.
  • Ek YHT seferleri Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan ise 17.45'te kalkacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını açıkladı.

Bayramda Ankara-İstanbul hattında 6 ek YHT seferi düzenlenecek, anahat ve bölgesel trenlere ise 100 ek vagonla 6 bin kişilik ek koltuk sağlanacak.

Bakan Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık." ifadelerini kullandı.

YHT'YE 6 EK SEFER, 2 BİN 898 KİŞİLİK İLAVE YOLCU KAPASİTESİ

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 19-22-23 Mart günlerinde ek seferler düzenleyeceklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "Ankara- İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak." açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15 'te, İstanbul'dan ise 17.45'te gerçekleştirileceğini belirtti.

EK VAGONLAR HANGİ TREN HATLARINA EKLENECEK?

İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine vagon ilavesi yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, "19 Mart– 23 Mart tarihleri arasında anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 100 vagon ilaveyle 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

"DEMİR YOLUNDA TATİL YOLCULUĞUNA HAZIRIZ"

Demiryolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Demiryolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık." ifadelerini kullandı.


