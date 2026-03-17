Sabah Gazetesi'nde 30 yılı aşkın süre görev gazeteci Murat Keklikçi, geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında yaşamını yitirdi. Keklikçi’nin erken vefatı medya dünyasında üzüntüyle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran "Sabah Gazetesi ailesine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum" mesajı paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Keklikçi'nin ailesine ve basın camiasına başsağlığı diledi.

Uzun yıllar SABAH'ta görev almıştı! Gazeteci Murat Keklikçi kalbine yenik düştü: İletişim Başkanlığı ve AK Parti'den taziye

Uzun yıllar Sabah Gazetesi bünyesinde görev yapan, Türk basınının deneyimli isimlerinden Murat Keklikçi 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Keklikçi'nin İstanbul Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Keklikçi'nin vefat haberi basın camiasını yasa boğdu. Birçok meslektaşı taziye mesajları paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan taziye mesajı

DURAN: SABAH GAZETESİ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından gazeteci Murat Keklikçi başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran şu ifadeleri kullandı:

Savaş muhabirliği başta olmak üzere gazeteciliğin en zor alanlarında yıllarca emek veren, Sabah Gazetesi'nin kıymetli muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi'nin vefatını teessürle öğrendim.

Meslek hayatı boyunca gerçeğin peşinden cesaretle giden Sayın Keklikçi'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, Sabah Gazetesi ailesine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, ruhu şad olsun.

AK Parti'den gazeteci Murat Keklikçi için taziye

AK PARTİ'DEN TAZİYE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Mesleğine uzun yıllar emek vermiş, sahada özveriyle görev yapmış kıymetli gazeteci kardeşimiz Murat Keklikçi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" paylaşımında bulundu.

UMED: SABAH VE BASIN CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nden (UMED) yapılan açıklamada, "Sabah Gazetesi muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Keklikçi'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, Sabah Gazetesi ailesine ve basın camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun" denildi.

Gazeteci Murat Keklikçi kalbine yeni düştü

MURAT KEKLİKÇİ KİMDİR?

Murat Keklikçi meslek hayatı boyunca gazeteciliğin farklı alanlarında görev aldı. Muhabirlik, foto muhabirliği, büro şefliği ve foto editörlüğü gibi çeşitli pozisyonlarda çalışan Keklikçi, özellikle saha deneyimi ve mesleki birikimiyle ön plana çıkıyordu. Sabah Gazetesinde 30 yılı aşkın süre görev yapan Keklikçi, kurum içinde farklı birimlerde önemli sorumluluklar üstlendi.



