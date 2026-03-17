Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ARAT ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri operasyona katıldı.

Dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve yaralama suçlarından aranan 103 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 495 personel ve 141 ekip görev aldı, özel harekat ve dron desteği kullanıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu koordinesinde emniyet ve jandarma birimleri, yargı kararıyla aranan 200 şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Başkentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla harekete geçen emniyet ve jandarma birimleri, yargı kararıyla aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu koordinesinde yürütülen operasyon, aranan 200 şüphelinin adreslerinin belirlenmesiyle düğmeye basılarak başlatıldı.