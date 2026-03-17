Başkentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla harekete geçen emniyet ve jandarma birimleri, yargı kararıyla aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu koordinesinde yürütülen operasyon, aranan 200 şüphelinin adreslerinin belirlenmesiyle düğmeye basılarak başlatıldı.
SUÇ DOSYALARI KABARIK
Özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde, toplum huzurunu bozan çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 103 kişi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin karıştığı suçlar arasında şunlar yer alıyor:
JANDARMA VE EMNİYET EL ELE
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Timleri (ARAT) ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, belirlenen 200 şüpheliye yönelik araştırma yaptı.