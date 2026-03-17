Başkentte emniyet ve jandarmadan ortak baskın: 103 gözaltı

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunan 103 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu koordinesinde emniyet ve jandarma birimleri, yargı kararıyla aranan 200 şahsa yönelik operasyon düzenledi.
  • Operasyonda 495 personel ve 141 ekip görev aldı, özel harekat ve dron desteği kullanıldı.
  • Dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve yaralama suçlarından aranan 103 şüpheli gözaltına alındı.
  • Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ARAT ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri operasyona katıldı.

Başkentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla harekete geçen emniyet ve jandarma birimleri, yargı kararıyla aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu koordinesinde yürütülen operasyon, aranan 200 şüphelinin adreslerinin belirlenmesiyle düğmeye basılarak başlatıldı.

Ankara'da aranan 103 şüpheli yakalandı. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.)

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde, toplum huzurunu bozan çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 103 kişi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin karıştığı suçlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Dolandırıcılık
  • Hırsızlık
  • Yağma
  • Yaralama

JANDARMA VE EMNİYET EL ELE

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Timleri (ARAT) ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, belirlenen 200 şüpheliye yönelik araştırma yaptı.

