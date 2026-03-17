İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımını etkiledi. Boğazda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınırken bazı vapur seferleri iptal edildi.
GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin 04.53'ten itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.
Kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İkinci bir duyuruya kadar aşağıdaki listede yer alan seferler yapılmayacak.