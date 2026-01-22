Özgür Özel'den Kamer Genç paylaşımı! Rakı görüntüsü akıllara geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i vefatının 10'uncu yıl dönümünde andı. Özel'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım akıllara Kamer Genç'in mezarında yaptıkları rakılı anmayı getirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i vefatının 10'uncu yıl dönümünde andı.
Özgür Özel, Kamer Genç ile çektiği fotoğrafını ve mezarı başındayken CHP'li Veli Ağbaba ile poz vererek çektiği fotoğrafı sanal medya hesabından paylaştı.
Özel, "Kamer ağabey, doğruyu söylemekten vazgeçmeyen, inandığı değerlerden sapmayan bir siyaset insanı, kıymetli bir büyüğümüzdü. Çok özledik, hiç unutmadık. Vefatının 10'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum"ifadelerini kullandı.
RAKILI ANMA AKILLARA GELDİ
Özel'in yaptığı paylaşım akıllara kabir başında yaptıkları "rakılı" anmayı getirdi. Özel'in paylaşımına yorum yapan kullanıcılar, "Özgür Bey hemen bir rakı doldursaydınız"diyerek tepki gösterdi.
KAMER GENÇ'İN MEZARI BAŞINA RAKIYLA GİTTİLER
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Kamer Genç'i Tunceli'deki kabri başında rakılarla andığı ortaya çıkmıştı.
KADEH TOKUŞTURDULAR RAKI DÖKTÜLER
Özel'in vekilliği döneminde olduğu anlaşılan görüntülerde mezar kitabesinde yazan "Ruhuna Fatiha" lafzını bile umursamayan CHP'liler, ellerinde rakı bardaklarıyla mezar başında toplandı.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın mezarın "suluk" kısmına rakı boşalttığı görüldü. O anlarda Özgür Özel'in bir hayli neşeli olması dikkatlerden kaçmadı.
BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ
Takvim.com.tr'nin haberleştirdiği skandala Başkan Erdoğan da tepki gösterdi.
Erdoğan, "Kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zannediyor. Kendi milletvekiline saygı duymayan, milletine saygı duyar mı?" ifadelerini kullandı.