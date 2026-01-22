Özgür Özel'den Kamer Genç paylaşımı! Rakı görüntüsü akıllara geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i vefatının 10'uncu yıl dönümünde andı.

Özgür Özel, Kamer Genç ile çektiği fotoğrafını ve mezarı başındayken CHP'li Veli Ağbaba ile poz vererek çektiği fotoğrafı sanal medya hesabından paylaştı.

Özel, "Kamer ağabey, doğruyu söylemekten vazgeçmeyen, inandığı değerlerden sapmayan bir siyaset insanı, kıymetli bir büyüğümüzdü. Çok özledik, hiç unutmadık. Vefatının 10'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum"ifadelerini kullandı.