Türkiye'ye yönelik dezenformasyon ve psikolojik harekat yürüttüğü belirlenen hesaplara yönelik adli ve idari işlem başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve emniyet birimlerinin koordinasyonunda, bölgesel gelişmeleri kullanarak manipülatif içerik üreten 21 sosyal medya hesabı kapatıldı. İsrail/ABD-İran savaşının başladığı 28 Şubat'tan bu yana engellenen hesap sayısı 400’ü aştı.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan incelemelerde, İran'a yönelik saldırılar sonrası Türkiye'yi hedef alan 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
  • Aralarında FETÖ iltisaklı olduğu değerlendirilen hesapların algı operasyonu niteliğinde paylaşımlar yaptığı ve kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturmayı amaçladığı belirlendi.
  • Hesapların mezhep eksenli tartışmaları körükleyerek toplumsal gerilim üretmeye çalıştığı tespit edildi.
  • Güvenlik kaynakları, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılardan bu yana 400'den fazla hesaba erişim engeli getirildiğini açıkladı.
  • Hesap kullanıcıları hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen incelemeler sonucunda, İran'a yönelik saldırıların ardından Türkiye'yi hedef alan hesaplar mercek altına alındı. Yapılan tespitlerde, aralarında FETÖ iltisaklı olduğu değerlendirilen hesapların da bulunduğu 21 sosyal medya hesabının, algı operasyonu niteliğinde paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Erişime engellenen sosyal medya hesapları

MEZHEP ÜZERİNDEN KAŞIDILAR

Söz konusu hesapların manipülatif içeriklerle Türkiye'ye yönelik karalama kampanyaları yürüttüğü ve kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturmayı amaçladığı ifade edildi. İncelemelerde ayrıca, bazı hesapların mezhep eksenli tartışmaları körükleyerek toplumsal gerilim üretmeye çalıştığı tespit edildi. Bu kapsamda ilgili hesaplara erişim engeli getirilirken, kullanıcıları hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

DİJİTAL PROVOKASYONLARA KARŞI AMANSIZ MÜCADELE

Bölgesel gelişmelerin ardından Türkiye'yi hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlendiğini belirten güvenlik kaynakları, dijital mecralardaki provokatif girişimlerin yakından takip edildiğini bildirdi. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif içeriklerin tespit edilmesi halinde hem erişim engeli hem de adli süreçlerin hızla devreye alındığını vurgulayan kaynaklar, Türkiye'nin toplumsal huzurunu hedef alan dijital provokasyonlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Güvenlik kaynakları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat tarihinde başlattığı saldırılardan bugüne kadar 400'den fazla hesaba erişim engeli getirildiğini vurguladı.

Dijital provokasyonlara karşı mücadelenin süreceğinin altı çizildi.

