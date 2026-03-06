Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen incelemeler sonucunda, İran'a yönelik saldırıların ardından Türkiye'yi hedef alan hesaplar mercek altına alındı. Yapılan tespitlerde, aralarında FETÖ iltisaklı olduğu değerlendirilen hesapların da bulunduğu 21 sosyal medya hesabının, algı operasyonu niteliğinde paylaşımlar yaptığı belirlendi.
MEZHEP ÜZERİNDEN KAŞIDILAR
Söz konusu hesapların manipülatif içeriklerle Türkiye'ye yönelik karalama kampanyaları yürüttüğü ve kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturmayı amaçladığı ifade edildi. İncelemelerde ayrıca, bazı hesapların mezhep eksenli tartışmaları körükleyerek toplumsal gerilim üretmeye çalıştığı tespit edildi. Bu kapsamda ilgili hesaplara erişim engeli getirilirken, kullanıcıları hakkında da adli soruşturma başlatıldı.
DİJİTAL PROVOKASYONLARA KARŞI AMANSIZ MÜCADELE
Bölgesel gelişmelerin ardından Türkiye'yi hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlendiğini belirten güvenlik kaynakları, dijital mecralardaki provokatif girişimlerin yakından takip edildiğini bildirdi. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif içeriklerin tespit edilmesi halinde hem erişim engeli hem de adli süreçlerin hızla devreye alındığını vurgulayan kaynaklar, Türkiye'nin toplumsal huzurunu hedef alan dijital provokasyonlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.
Güvenlik kaynakları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat tarihinde başlattığı saldırılardan bugüne kadar 400'den fazla hesaba erişim engeli getirildiğini vurguladı.
Dijital provokasyonlara karşı mücadelenin süreceğinin altı çizildi.