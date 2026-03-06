Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan incelemelerde, İran'a yönelik saldırılar sonrası Türkiye'yi hedef alan 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Aralarında FETÖ iltisaklı olduğu değerlendirilen hesapların algı operasyonu niteliğinde paylaşımlar yaptığı ve kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturmayı amaçladığı belirlendi.

Hesapların mezhep eksenli tartışmaları körükleyerek toplumsal gerilim üretmeye çalıştığı tespit edildi.

Güvenlik kaynakları, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılardan bu yana 400'den fazla hesaba erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Hesap kullanıcıları hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen incelemeler sonucunda, İran'a yönelik saldırıların ardından Türkiye'yi hedef alan hesaplar mercek altına alındı. Yapılan tespitlerde, aralarında FETÖ iltisaklı olduğu değerlendirilen hesapların da bulunduğu 21 sosyal medya hesabının, algı operasyonu niteliğinde paylaşımlar yaptığı belirlendi.