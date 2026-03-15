Yeniden Refah Partisi Çıldır İlçe Başkanı Ufuk Yıldız , partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Yıldız'ın üyelik işlemleri, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın ve AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu'nun eşliğinde gerçekleştirildi.

Yerel teşkilatlarda ciddi hareketliliğin yaşandığı AK Parti'ye bir katılım da Ardahan 'da gerçekleşti.

GÜÇLÜ LİDERLİKLE BÜYÜMEYE DEVAM

Ufuk Yıldız'ın partiye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Hakan Aydın, AK Parti'nin hizmet odaklı siyasetiyle her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştığını belirtti. Yıldız'a "aramıza hoş geldiniz" diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde AK Parti ailesi olarak her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Milletimizin bize olan güveni ve desteği, teşkilatlarımızın sahadaki gayretli çalışmalarıyla daha da güçleniyor."

KAPI KAPI DOLAŞIYORUZ

Ardahan genelinde teşkilatların yoğun tempoyla çalıştığını ifade eden Aydın, mahalle mahalle ve köy köy vatandaşlarla bir araya gelerek AK Parti'nin hizmet anlayışını anlattıklarını vurguladı. Çalışmalarının sahada karşılık bulduğunu belirten Aydın, Ardahan genelinde AK Parti'ye olan ilginin arttığını ve üye sayılarımızda önemli yükseliş yaşandığını kaydetti.

Açıklamasının sonunda yeni katılımlara kapılarının açık olduğunu yineleyen Hakan Aydın, "Milletimize hizmet yolunda AK davamıza katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı partimize davet ediyor, aramızda görmekten memnuniyet duyacağımızı ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.