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Eski DHMİ Daire Başkanı Acar tutuklandı! Kasasından çıkanlar şoke etti

Eski Devlet Hava Meydanları İşletme (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında bulunulan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Banka kasasında 26 kilo altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirilen Acar, çıkarıldığı mahkemece "rüşvet ve yolsuzluk" suçundan tutuklandı.

Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 10:04 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 10:04
Eski DHMİ Daire Başkanı Acar tutuklandı! Kasasından çıkanlar şoke etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde eski Devlet Hava Meydanları İşletme Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'a ait kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Acar, çıkarıldığı mahkemece "rüşvet ve yolsuzluk" suçundan tutuklandı.

Acar'ın dijital varlıkları da mercek altına alınırken, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) yurt içi ve yurt dışındaki kripto para hesapları ile muhtemel soğuk cüzdanlarda tutulan dijital varlıkların tespiti için de çalışma yürüttüğü öğrenildi.

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