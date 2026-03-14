İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mali ayağı soruşturması kapsamında HAKMAR Şirketler Grubu eski yöneticilerinden Zeki Doruk, Yalçın Uçar, Kahraman Bora ve Cengiz Güneş'in tahliyesine itiraz etti.

FETÖ'nün mali ayağına yönelik yürütülen soruşturmalarda kritik bir viraj dönüldü. TMSF bünyesine devredilen HAKMAR Şirketler Grubu'nun eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 27 sanıklı davada, yargılama süreci yeni bir boyut kazandı.

TAHLİYE KARARINA BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, davanın önemli isimlerinden Zeki Doruk, Yalçın Uçar, Kahraman Bora ve Cengiz Güneş'in tahliyesine hükmedilmişti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tahliye kararına vakit kaybetmeden itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme konumundaki İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyada yer alan delil durumunu göz önüne alarak 4 sanık hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesini kararlaştırdı.

28 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında oldukça ağır suçlamalar bulunuyor. HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 15 şüpheli için "silahlı terör örgütüne üye olma"ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 14 yıl 2 aydan 28 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer 12 şüphelinin ise örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

ŞİRKETLER İÇİN MÜSADERE TALEBİ

Dava sadece şahısları değil, örgüte finans sağladığı iddia edilen şirketleri de kapsıyor. İddianamede 22 şirket hakkında, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında eşya müsaderesi (devlete geçirilmesi) talep ediliyor. Zeki Doruk hakkında daha önce de benzer suçlamalarla dava açıldığı ancak mevcut eylemlerin"yeni eylem"niteliğinde olduğu vurgulanıyor.