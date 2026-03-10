PATRİOT SİSTEMİNİN TEMEL YAPISI: TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ABD basınında yer alan habere göre, Patriot hava savunma sistemi farklı bileşenlerin birlikte çalışmasıyla görev yapan gelişmiş bir füze savunma platformudur. Sistem altı ana parçadan oluşur. Bunlar füze, fırlatma sistemi, radar seti, kontrol istasyonu, güç üretim ünitesi ve yüksek frekanslı anten direğidir.

Patriot sistemi ilk kez 1983 yılında hizmete girdi. Ancak o tarihten bu yana yapılan sürekli modernizasyonlar sayesinde bugünkü sistem, ilk kullanılan versiyonundan oldukça farklı bir yapıya ulaştı.

PATRİOT FÜZELERİ: PAC-2 VE PAC-3

Patriot sistemi günümüzde iki farklı önleyici füze ailesi kullanır. Bunlar PAC-2 ve PAC-3 sistemleridir.

PAC-2 füze ailesi, ilk Patriot ve PAC-1 önleyicilerinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak ortaya çıktı. Sistem yazılım güncellemeleri sayesinde balistik füzelere karşı da kullanılabilir hale getirildi. Füze, hedefe yaklaşma aşamasında "Track-Via-Missile" adı verilen bir yönlendirme yöntemi kullanır. Bu yöntemde füze önce komutla yönlendirilir, ardından yer radarının aydınlattığı hedefi pasif olarak takip eder.

1990'lı yıllarda geliştirilen PAC-2 Guidance Enhanced Missile (GEM) modeli daha hafif yapı, geliştirilmiş yakıt sistemi ve yeni hedefleme teknolojileri ile üretildi. Daha sonra GEM-T ve GEM-C olarak adlandırılan yeni varyantlar ortaya çıktı. GEM-T balistik füzelere karşı, GEM-C ise seyir füzelerine karşı geliştirilmiş versiyonlar olarak 2002 yılında ABD ordusunun hizmetine girdi.

PAC-3 füze ailesi ise önceki Patriot tasarımından tamamen farklı bir sistem olarak geliştirildi. Bu füzeler daha küçük çaplıdır ve hedefi parçacık etkisiyle değil doğrudan çarpma yöntemiyle imha eder. "Hit-to-kill" olarak adlandırılan bu teknoloji hedefi doğrudan vurarak etkisiz hale getirir.

PAC-3 sisteminde daha çevik manevra kabiliyeti sağlayan özel bir gövde tasarımı bulunur. Füzenin ön bölümünde yer alan 180 adet katı yakıtlı yön kontrol motoru manevra kabiliyetini artırır. Füze ayrıca son aşamada hedefi takip etmek için aktif Ka-band radar arayıcı kullanır.

PAC-3 füzeleri daha hafif yapıya sahiptir.Her füze yaklaşık 312 kilogram ağırlığındadır ve bu değer PAC-2 füzelerinin yaklaşık üçte birine karşılık gelir.