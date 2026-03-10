CANLI YAYIN
Stratejik bir kalkan: Patriot Hava Savunma Sistemi nedir, nasıl çalışır? Menzili ve teknik özellikleri

İran'dan ateşlenen balistik füzelerin 4 ve 9 Mart tarihlerinde Türk hava sahasına girmesi ve NATO unsurlarınca imha edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Doğu Akdeniz'deki savunma hattına ek olarak, hava sahamızın güvenliğini pekiştirmek amacıyla bir Patriot Hava Savunma Sistemi Malatya'da konuşlandırıldı. Peki bu sistemin özellikleri neler? Patriot bataryaları balistik füzeleri nasıl engelliyor? İşte bölgedeki dengeleri değiştirecek savunma kalkanının tüm detayları...

MSB, İran'dan ateşlenen balistik füzelerin Türk hava sahasını ihlal etmesinin ardından Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırdı. İşte 150 km menzilli Patriot sisteminin özellikleri, PAC-3 füze maliyeti ve NATO savunma detayları.

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

Reuters haber sitesinde yer alan bilgiye göre, ABD merkezli savunma şirketi Raytheon Technologies tarafından geliştirilen Patriot hava savunma sistemi, mobil bir karadan havaya füze savunma sistemi olarak biliniyor. İsmini "Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target" ifadesinin baş harflerinden alan Patriot, ABD ordusunun en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

1980'li yıllardan bu yana aktif olarak kullanılan sistem, özellikle hava tehditlerine karşı geliştirilmiş çok katmanlı bir savunma kapasitesi sunuyor. Bir Patriot bataryası genellikle radar ve kontrol sistemleri, güç ünitesi, füze rampaları ve çeşitli destek araçlarından oluşuyor.

Sistem; kullanılan önleme füzesinin türüne bağlı olarak savaş uçaklarını, taktik balistik füzeleri ve seyir füzelerini hedef alabiliyor.

PATRİOT SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Patriot sisteminin sahip olduğu kabiliyetler, kullanılan önleyici füze türüne göre değişiklik gösteriyor.

Daha eski nesil PAC-2 önleyici füzeleri, hedefin yakınında patlayan ve parçacık etkisi yaratan bir savaş başlığı kullanıyor. Buna karşılık PAC-3 ailesine ait daha yeni füzeler, hedefi doğrudan çarpma yöntemiyle imha eden daha hassas bir teknolojiye sahip bulunuyor.

North Atlantic Treaty Organization (NATO) verilerine göre sistemin radarının menzili 150 kilometrenin üzerine çıkabiliyor.

Raytheon'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre Patriot sistemi, Ocak 2015'ten bu yana gerçek muharebe koşullarında 150'den fazla balistik füzeyi başarıyla engelledi.

PATRİOT DÜNYADA NE KADAR YAYGIN?

Raytheon'un verilerine göre bugüne kadar 240'tan fazla Patriot ateşleme ünitesi üretildi ve farklı ülkelere teslim edildi.

HANGİ ÜLKELERDE KULLANILIYOR?

Sistem;
📌ABD,
📌Almanya,
📌Polonya,
📌Ukrayna,
📌Japonya,
📌Katar,
📌Suudi Arabistan
📌Mısır dahil olmaküzere toplam 19 ülkenin envanterinde bulunuyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios ise Ocak ayında yayımladığı haberde, ABD'nin İsrail'den yaklaşık 90 Patriot önleme füzesini alarak Ukrayna'ya transfer ettiğini bildirdi.

PATRİOT SİSTEMİNİN MALİYETİ NE KADAR?

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi olarak bilinen Center for Strategic and International Studies (CSIS) verilerine göre yeni üretilmiş tek bir Patriot bataryasının maliyeti 1 milyar doların üzerine çıkıyor.

Bu maliyetin yaklaşık 400 milyon doları sistemin kendisine, yaklaşık 690 milyon doları ise bir bataryada bulunan füzelerin toplam değerine karşılık geliyor.

CSIS'e göre Patriot önleyici füzelerinin birim maliyeti ise yaklaşık 4 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

PATRİOT SİSTEMİNİN TEMEL YAPISI: TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ABD basınında yer alan habere göre, Patriot hava savunma sistemi farklı bileşenlerin birlikte çalışmasıyla görev yapan gelişmiş bir füze savunma platformudur. Sistem altı ana parçadan oluşur. Bunlar füze, fırlatma sistemi, radar seti, kontrol istasyonu, güç üretim ünitesi ve yüksek frekanslı anten direğidir.

Patriot sistemi ilk kez 1983 yılında hizmete girdi. Ancak o tarihten bu yana yapılan sürekli modernizasyonlar sayesinde bugünkü sistem, ilk kullanılan versiyonundan oldukça farklı bir yapıya ulaştı.

PATRİOT FÜZELERİ: PAC-2 VE PAC-3

Patriot sistemi günümüzde iki farklı önleyici füze ailesi kullanır. Bunlar PAC-2 ve PAC-3 sistemleridir.

PAC-2 füze ailesi, ilk Patriot ve PAC-1 önleyicilerinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak ortaya çıktı. Sistem yazılım güncellemeleri sayesinde balistik füzelere karşı da kullanılabilir hale getirildi. Füze, hedefe yaklaşma aşamasında "Track-Via-Missile" adı verilen bir yönlendirme yöntemi kullanır. Bu yöntemde füze önce komutla yönlendirilir, ardından yer radarının aydınlattığı hedefi pasif olarak takip eder.

1990'lı yıllarda geliştirilen PAC-2 Guidance Enhanced Missile (GEM) modeli daha hafif yapı, geliştirilmiş yakıt sistemi ve yeni hedefleme teknolojileri ile üretildi. Daha sonra GEM-T ve GEM-C olarak adlandırılan yeni varyantlar ortaya çıktı. GEM-T balistik füzelere karşı, GEM-C ise seyir füzelerine karşı geliştirilmiş versiyonlar olarak 2002 yılında ABD ordusunun hizmetine girdi.

PAC-3 füze ailesi ise önceki Patriot tasarımından tamamen farklı bir sistem olarak geliştirildi. Bu füzeler daha küçük çaplıdır ve hedefi parçacık etkisiyle değil doğrudan çarpma yöntemiyle imha eder. "Hit-to-kill" olarak adlandırılan bu teknoloji hedefi doğrudan vurarak etkisiz hale getirir.

PAC-3 sisteminde daha çevik manevra kabiliyeti sağlayan özel bir gövde tasarımı bulunur. Füzenin ön bölümünde yer alan 180 adet katı yakıtlı yön kontrol motoru manevra kabiliyetini artırır. Füze ayrıca son aşamada hedefi takip etmek için aktif Ka-band radar arayıcı kullanır.

PAC-3 füzeleri daha hafif yapıya sahiptir.Her füze yaklaşık 312 kilogram ağırlığındadır ve bu değer PAC-2 füzelerinin yaklaşık üçte birine karşılık gelir.

FIRLATMA SİSTEMLERİ

Patriot sisteminde üç farklı fırlatma platformu kullanılır. Bunlar M901, M902 ve M903 modelleridir.

İlk nesil M901 yalnızca PAC-2 füzeleri ile uyumludur ve dört adet füze kapsülü taşıyabilir. M902 modeli dört PAC-2 kapsülü ya da toplam 16 PAC-3 CRI füzesi taşıyabilir.

Daha gelişmiş olan M903 platformu farklı kombinasyonlarda yükleme yapabilir. Bu sistem dört PAC-2 GEM, 16 PAC-3 CRI veya 12 PAC-3 MSE füzesini taşıyabilir. Ayrıca farklı füze türleri aynı sistem içinde birlikte kullanılabilir.

Her fırlatma platformunda yaklaşık 15 kilovat gücünde bir jeneratör bulunur. Sistem genellikle M983 askeri kamyonu tarafından çekilir. Bir Patriot bataryasında genellikle altı ila sekiz fırlatma sistemi bulunur.

PATRİOT RADAR SİSTEMİ

Patriot sisteminde hedef tespiti ve takip için AN/MPQ-53, AN/MPQ-65 veya AN/MPQ-65A radar sistemleri kullanılır. Bu radarlar gözetleme, takip ve hedef angajman görevlerini tek bir sistemde birleştirir.

AN/MPQ-53 modeli dünyanın ilk faz dizili hava savunma radarlarından biri olarak kabul edilir. Daha sonra geliştirilen AN/MPQ-65 radar sistemi PAC-3 füzelerinin daha uzun menziline uyum sağlayacak şekilde üretildi.

AN/MPQ-65A modeli ise dijital olarak geliştirilmiş bir versiyondur ve yaklaşık yüzde 30 daha fazla menzil sunar.

ABD ordusu bu radarların yerine daha yeni bir sistem olan Lower Tier Air and Missile Defense System (LTAMDS) radarını kullanmayı planlıyor. LTAMDS radarının en önemli özelliği 360 derece tarama yapabilmesi ve çok daha uzun menzilde hedef tespiti sağlayabilmesidir.

KOMUTA VE KONTROL SİSTEMİ

Patriot sisteminin insan tarafından kullanılan tek bileşeni AN/MSQ-4 angajman kontrol istasyonudur. Bu sistem M927 askeri kamyonu üzerine yerleştirilmiştir.

Patriot bataryalarının büyük bölümü otomatik çalışır. Operatörlerin görevi genellikle son ateşleme kararını vermekle sınırlıdır. Kontrol istasyonunda iki bilgisayar konsolu bulunur ve iki ile dört personel görev yapar.

Bu ekipte bir taktik kontrol subayı, bir taktik kontrol yardımcısı ve bir iletişim operatörü yer alır. Taktik kontrol yardımcısı füze ateşleme komutlarını yürütür. Taktik kontrol subayı hedeflerin uygunluğunu değerlendirir ve angajman kurallarını onaylar. İletişim operatörü ise diğer bataryalar ve üst komuta merkezleri ile bağlantıyı sağlar.

2019 yılında sisteme yeni bir modernizasyon paketi eklendi. Bu güncelleme daha gelişmiş bilgisayarlar, dost-düşman tanıma sistemi ve yeni savaş ağı entegrasyonlarını içerir.

DESTEK SİSTEMLERİ

Patriot radar ve kontrol sistemleri elektrik enerjisini Electric Power Plant adlı araçtan sağlar. Bu araçta iki adet 150 kilovat gücünde jeneratör bulunur.

Fırlatma sistemlerine komut göndermek için Antenna Mast Group adlı araç kullanılır. Bu araç yüksek frekanslı iki radyo anteni aracılığıyla iletişim sağlar.

Bazı bataryalarda ayrıca Information Coordination Central adlı ek komuta aracı da bulunur. Bu araç farklı Patriot bataryaları arasında veri paylaşımı ve koordinasyon sağlar.

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TÜRKİYE'DE NEREDE, HANGİ İLDE VAR?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak, NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot SistemiMalatya'da konuşlandırılmaktadır"denildi.