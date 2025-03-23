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CHP’li İBB’de delil temizliği! ABD’li şirketle 5 milyon dolarlık hibe anlaşması haberi siteden kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li İBB’ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması devam ederken delil sayılabilecek İstanbulluların tüm trafik verisi ABD’li USTDA’ya 5 milyon dolar 'hibe' karşılığında açıldığı haberi resmi web sitesinden kaldırıldı.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 08:53 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 09:04
CHP’li İBB’de delil temizliği! ABD’li şirketle 5 milyon dolarlık hibe anlaşması haberi siteden kaldırıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması dosyasına, gözaltındaki şüpheliler Murat Ongun ve Serdal Taşkın arasındaki İstanbulluların kişisel verilerinin ele geçirildiğine ilişkin konuşma kayıtları ortaya çıkmıştı.

Söz konusu haber (Sabah)Söz konusu haber (Sabah)

"DMP'DEN 6 KAT PARA KAZANIRSINIZ"

Kayıtta şüpheli Taşkın'ın, Ongun'a, "DMP'den (Veri yönetimi platformu), 3, 4 kat belki 5, 6 kat para kazanırsınız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkardı. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar, göreceğimiz. Bizim için çok büyük bir sorun." dediği duyulmuştu.

Bu görüşme, soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu'na sorulmuş, "Konuşan kişilerin de kimler olduğu belli değil" demişti.

İBB resmi web sitesinden kaldırdı (Sabah)İBB resmi web sitesinden kaldırdı (Sabah)

İBB'NİN RESMİ SİTESİNDEN KALDIRDI

Ongun ile Taşkın'ın bu ses kaydının kamuoyuna yansıması üzerine, İstanbulluların tüm trafik verisinin ABD'li USTDA'ya 5 milyon dolar "hibe" karşılığında açıldığı haberi İBB'nin resmi web sitesinden kaldırıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

Sitede kaldırılmadan önce anlaşmaya ilişkin duyuru şu ifadelerle yapılmıştı:

"İBB, Başakşehir'deki "Veri Merkezi"nin bir benzerini, kentin Anadolu yakasında da kurmak için harekete geçti. Bu kapsamda, ABD Kalkınma Bankası (USTDA) ile yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı. Kentlerin yeni nesil teknolojiler ile çağa ayak uydurma zorunluluklarının bulunduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un sorunlarına yenilikçi, katılımcı, veri odaklı teknolojiler aracılığıyla çözümler üretmeyi ve var olan mevcut hizmetlerimizi iyileştirmeyi hedefliyoruz" dedi. İBB ve USTDA arasında, 22 Eylül 2019'da da "İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi"nde kullanılmak üzere, 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalanmıştı."

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