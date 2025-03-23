CHP’li İBB’de delil temizliği! ABD’li şirketle 5 milyon dolarlık hibe anlaşması haberi siteden kaldırıldı

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"DMP'DEN 6 KAT PARA KAZANIRSINIZ"

Kayıtta şüpheli Taşkın'ın, Ongun'a, "DMP'den (Veri yönetimi platformu), 3, 4 kat belki 5, 6 kat para kazanırsınız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkardı. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar, göreceğimiz. Bizim için çok büyük bir sorun." dediği duyulmuştu.

Bu görüşme, soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu'na sorulmuş, "Konuşan kişilerin de kimler olduğu belli değil" demişti.