İBB'deki asrın yolsuzluk davası Silivri'de görülüyor. 16 milyon İstanbullunun hakkını yiyen İmamoğlu Suç Örgütü'nün elebaşı Ekrem İmamoğlu ve örgüt yöneticileri Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde hakim karşısına çıktı.





CHP'LİLERDEN MAKET HÜCREYE İLGİ



Davayı takip etmek amacıyla Silivri'ye gelen CHP'liler, bahçeye kurulan maket hücreyi müze niyetine ziyaret etti. Ziyaretçilerin maket hücre önünde fotoğraf çektirdiği ve incelemelerde bulunduğu görüldü.

BOŞ YATAĞA SAYGI DURUŞU



Bazı CHP'lilerin ise anlamsız ritüelleri objektiflere yansıdı. Bir kadın replika hücredeki boş yatağa saygı duruşundan bulundu.



O anlar sosyal medyada gündem oldu.