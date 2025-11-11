CANLI YAYIN
"Eko"sistem davasında mahkemeden yeni müzekkere: Duruşma salonuna giriş sıraları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli "yolsuzluk Ekosistemi" soruşturmasında ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü Silivri’de görülecek. Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası istenirken, 402 şüphelinin yer aldığı dev davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Marmara Cezaevi yerleşkesindeki 1 No'lu salonda yapılacak kritik duruşma öncesi savcılık geniş güvenlik önlemleri alırken, salona giriş sırası tutuklu sanıklardan başlayıp basın ve siyasi parti temsilcilerine kadar detaylı şekilde belirlendi.

  • Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olarak gösterildiği yolsuzluk soruşturmasının ilk duruşması 9 Mart'ta Silivri'de yapılacak.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İmamoğlu'na 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
  • Duruşma, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek. Marmara Cezaevi yerleşkesindeki 1 No'lu salonda yapılacak kritik duruşma öncesi savcılık geniş güvenlik önlemleri alırken, salona giriş sırası tutuklu sanıklardan başlayıp basın ve siyasi parti temsilcilerine kadar detaylı şekilde belirlendi.
  • İddianamede, Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 402 kişi şüpheli olarak yer alıyor.
  • Yolsuzluk ekosisteminin 10 yıllık süreçte kamuya 160 milyar lira zarar verdiği iddia ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli "yolsuzluk" Ekosistemi için hesap vakti geldi. Ekrem İmamoğlu'nun "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" elebaşı olarak gösterildiği "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davanın ilk duruşması 9 Mart Pazartesi günü görülecek.

SANIKLAR SİLİVRİ'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Soruşturma kapsamında hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapsi talep edilen Ekrem İmamoğlu ile ve tüm sanıklar, üzerlerine atılı suçlamalar yönünden ilk kez savunma yapacak. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülecek olan duruşmada, Cezaevinden sorumlu olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla geniş güvenlik önlemleri alınacak.

CHPde Silivri ile yol ayrımı! TAKVİM aylarca yazdı fondaşlar yeni uyandı: İmamoğlunun betona gömülme süreci başlayacak

SAVCILIK MÜZEKKERE GÖNDERDİ
Yargılama öncesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri kampüsünden sorumlu olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı müzekkere gönderdi.

Müzekkerede, "Davanın sanık sayısı, dosya kapsamı, tutuklu sanıkların çokluğu gibi fiili nedenler ve güvenlik gerekçesiyle duruşmanın 9 Mart günü saat 10.00'da Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında bulunan1 Nolu salonda yapılmasına karar verilmiş olup, bu durumla mahkememizce gerekli hazırlıkların tamamlanması için müzekkere gönderilmiştir."denildi.

'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, pazartesi hakim karşısına çıkacak (Görseller TAKVİM Fotoğraf Arşiv'e aittir)

DURUŞMA SALONUNA GİRİŞ SIRASI
Duruşma için cezaevi yerleşkesine gelen kişiler şu sıra ile salona alınacağı bildirildi:

Tutuklu sanıklar

Tutuksuz sanıklar

Sanık avukatları

Müştekiler

Müşteki avukatları

Tutuklu sanık yakınları

Basın mensupları

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri

Öte yandan müzekkerede, "Duruşma salonunun fiziki kapasitesi nedeniyle salona alınamayan basın mensuplarının, duruşma kurum bünyesinde tahsis edilen basın odasından takip edebilmelerine, bu hususların herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeyecek şekilde güvenlik görevlileri ve ilglili birimlerce titizlikle yerine getirilmesine, gereği rica olunur" ifadelerine yer verildi.

"Eko"sistem davasında mahkemeden yeni müzekkere: Duruşma salonuna giriş sıraları belli oldu-4

EKOSİSTEM İDDİANAMESİ: EKREM İMAMOĞLU'NA 2 BİN 430 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden", Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı "suçtan zarar görenler", 16 kişi "müşteki", 5 kişi "müşteki-şüpheli" ve İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 402 kişi"şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

"Eko"sistem davasında mahkemeden yeni müzekkere: Duruşma salonuna giriş sıraları belli oldu-5

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ
İstanbul merkezli yolsuzluk "Ekosistemi"nde Ekrem İmamoğlu örgütün kurucusu ve lideri olarak belirtilirken, şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün 'örgüt yöneticisi' olarak yer alıyor.

İddianamede İmamoğlu'nun 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 12 kez 'rüşvet', 7 kez 'suç gelirlerinin aklanması', 2 kez 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 2 kez 'kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 4 kez 'suç delillerini gizleme', 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 47 kez 'rüşvet alma', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 9 kez 'irtikap', 46 kez 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 kez 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 70 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet', 'Orman Kanununa muhalefet' ve 'Maden Kanununa muhalefet' suçlarından toplamda 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca, söz konusu yapılanmanın 10 yıllık süreçte kamuya 160 milyar lira zarar verdiği iddia edildi.

