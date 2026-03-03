ABD-İsrail Ayetullah seçimi yapan meclisi bombaladı | İki gün önce atanmıştı: İran'ın yeni savunma bakanı da öldü
Orta Doğu’da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada,“Hürmüz Boğazı kapatıldı, geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz” ifadeleri kullanıldı. Hizbullah Lübnan'dan yapılan saldırıyı üstlenip İsrail'e savaş ilan ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, sınırsız bir tedarike sahip olduklarını ifade etti. ABD-İsrail saldırıları devam ederken İran'da iki gün önce geçici Savunma Bakanı olarak atanan Mecid Ebneleza'nın da öldüğü duyuruldu. Trump ise bir son dakika açıklaması daha yaptı ve "İran’ın hava kuvvetleri, donanma ve liderlikleri yok oldu. Konuşmak istiyorlar 'Çok geç' dedim." dedi. Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail-ABD ortak saldırısı, İran'ın Kum kentindeki, dini liderin seçimini denetlemekle görevli organ olan Uzmanlar Meclisi binasını hedef aldı.
ABD ve İsrail aylardır savurduğu savaş tehdidini fiili saldırıya dönüştürdü. 28 Şubat sabahı Tahran'da peş peşe patlamalar yaşandı. İran ise vakit kaybetmedi. "Hayber'in Fethi" adı verilen operasyonu başlatan Tahran yönetimi, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini hedef aldı. Hürmüz boğazı kapatıldı ve Hizbullah İsrail'e resmi olarak savaş ilan ettiğini açıkladı.
ERBİL'DEKİ ABD ÜSSÜ VURULDU
ABD üslerini hedef alan İran saldırılarını sürdürürken Erbil'deki ABD üssünü vurdu.
BAHREYN'DE SİRENLER ÇALIYOR
Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara, sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.
Resmi verilere göre, Bahreyn'de salı günü boyunca 4 kez sirenler çaldı.
İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık, İsrail'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde, ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenliyor.
İRAN'IN YENİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY OLDU İDDİASI
İddiaya göre İran Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası yapılan seçimde yeni Ruhani Lider Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olduğu belirtildi.
MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?
Adaylar arasında Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in ismi öne çıkıyordu. 57 yaşındaki Mücteba Hamaney, 1980-88 arasında devam eden Birinci Körfez Savaşı’na katılmış ve babasının politikalarının sıkı bir destekçisi olarak biliniyor.
ABD Hazine Bakanlığı, 2019’da Mücteba Hamaney’i, herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen İran yönetimini temsil ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklemişti.
Özellikle Rehberlik Ofisi ve güvenlik çevreleriyle kurduğu ilişkiler nedeniyle sistem içinde belirli bir etki kapasitesine sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, İslam Cumhuriyeti'nin kurumsal meşruiyet anlayışı ve Rehberlik makamının dini nitelikleri, açık bir aile içi halefiyet modelini siyasi açıdan hassas bir mesele haline getirmektedir.
DUBAİ'DEKİ ABD KONSOLOSLUĞU VURULDU
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlenirken, yerleşkede yangın çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Yetkililer, ABD'nin Dubai Konsolosluğu'nda bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi" denildi.
"SAVAŞ BİTİNCE PETROL FİYATLARI DÜŞECEK"
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtladı. Trump, ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in soktuğu yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine “Aslında onları ben zorlamış olabilirim. Benim görüşüm, İran'ın ilk saldırıyı yapacağı yönündeydi. Biz saldırmazsak onlar saldıracaktı, ilk saldırıyı onlar yapacaktı. Bu konuda çok emindim” ifadelerini kullandı.
İran'ı çok şiddetli şekilde vurduklarını kaydeden Trump, Tahran'ın hava savunma sistemlerinin, donanmasının ve diğer birçok silah sisteminin yok edildiğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası petrol fiyatları bir süreliğine yükselse de bu durum sona erdiğinde düşeceğini bildirdi. Trump, Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen petrol fiyatlarının ekonomiye etkisine ilişkin soruya, “Petrol fiyatları bir süre yüksek olsa bile bu durum sona erer ermez düşecek, hatta daha önce olduğundan daha düşük seviyelere ineceğine inanıyorum” yanıtını verdi.
Almanya Başbakanı Merz ise sürecin ekonomilerine zarar verdiğini belirterek,“Bu petrol fiyatları için de geçerli, benzin fiyatları için de. Bu yüzden hepimiz bu savaşın en kısa sürede sona ermesini umuyoruz” diye konuştu.
"700'DEN FAZLA HEDEF VURULDU"
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik hava saldırılarında bin 700'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.
ABD ordusu, "Destansı Öfke Operasyonu" çerçevesinde İsrail ile birlikte İran'a gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, cumartesi günü başlayan saldırılarda bin 700'den fazla hedefin vurulduğu kaydedildi. Başka bir açıklamada ise, "ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyerleri, bölgesel sulardan gece gündüz aralıksız ve ezici bir ateş gücü sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.
CENTCOM'un paylaşımında ABD Donanması'na ait savaş gemilerinden ateşlenen çeşitli güdümlü mühimmatların görüntüleri yer aldı. CENTCOM'un açıklamasında ayrıca Tahran yönetimi "bölgedeki diğer ülkelere azami zarar verme girişiminde bulunmakla" suçlandı. İran'a ait füze fırlatma rampalarının vurulduğu görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "İran rejimi, bölge genelinde azami zararı vermek amacıyla mobil fırlatma rampaları kullanarak ayrım gözetmeksizin füze ateşliyor. ABD güçleri bu tehditleri avlıyor ve özür dilemeden veya tereddüt etmeden onları ortadan kaldırıyor" denildi.
İran'a ait İHA'ların yerde ve fırlatma platformlarında vurulma anlarının da paylaşıldığı bir açıklamada, "İran rejiminin öldürücü insansız hava araçları (İHA) yıllardır Orta Doğu'da bir tehdit oluşturuyor. Bu İHA'lar artık tolere edilebilir bir risk değil" ifadeleri kullanıldı.
SEÇİM YENİDEN YAPILIYOR
İran'da Uzmanlar Meclisi'nin yeni ülke liderini seçmek için toplandığı, toplantının üyelerin güvenliği nedeniyle gıyaben yapıldığı ve seçimlerin kısa süre sonra tamamlanarak yeni liderin açıklanacağı bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Uzmanlar Meclisi, güvenlik endişeleri ve temsilcilerin can güvenliğini korumak amacıyla toplantılarını gıyaben ve farklı bir oylama yöntemiyle gerçekleştiriyor.
Görüşmelerin süratle yürütüldüğü ve bazı üyelerin gelecekteki liderin "çok hızlı bir şekilde" seçileceğini bildirdiği belirtildi.
Haberde, seçimlerin kısa süre sonra tamamlanarak yeni liderin açıklanacağı kaydedildi.
İSRAİL İRAN'A SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR
ABD ve İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’a yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılar sonrası Tahran’ın merkezinden yoğun dumanlar yükseldi.
HÜRMÜZ'DE PETROL KRİZİ
Irak Petrol Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle Basra’daki Rumeyle sahasında petrol üretimini durdurma kararı aldığını duyurdu.
AYETULLAH SEÇİMİNE BOMBA
Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail-ABD ortak saldırısı, İran'ın Kum kentindeki, dini liderin seçimini denetlemekle görevli organ olan Uzmanlar Meclisi binasını hedef aldı. Ayrı bir açıklamada ise haber ajansı, Tahran'daki Devrim Meydanı yakınlarındaki bölgelere hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi.
KATAR'DAN İRAN'A TEHDİT
İran'ın ABD üslerine saldırılarının ardından Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, İran'ın saldırı öncesinde Katar'ı bilgilendirdiği yönündeki iddiaları yalanladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin bu yöndeki açıklamalarının "gerçeği yansıtmadığını" belirten Ensari, bu tür saldırıların karşılıksız kalmayacağını ve Katar'ın önünde tüm seçeneklerin açık olduğunu söyledi.
LÜBNAN'DA 3 KİŞİYE HASSAS BİLGİ GÖZALTISI
Lübnan'da İsrail’e "hassas güvenlik bilgileri" sağladıkları gerekçesiyle Lübnan vatandaşı olmayan 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen titiz istihbarat çalışmaları ve soruşturmalar neticesinde söz konusu 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yetkili yargı makamlarının gözetiminde yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin, İsrail’e "hassas güvenlik bilgileri" sağladıklarını itiraf ettikleri aktarılan açıklamada, bu bilgilerin, Lübnan’da can ve mal kaybına yol açan ciddi zararlara katkı sunduğu kaydedildi.
Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlıların, haklarındaki soruşturmaların sürdürülmesi amacıyla yargı mercilerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin uyruklarına ve yakalanma sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
TRUMP: KONUŞMAK İSTİYORLAR "ÇOK GEÇ" DEDİM
ABD Başkanı Trump: İran’ın hava kuvvetleri, donanma ve liderlikleri yok oldu. Konuşmak istiyorlar 'Çok geç' dedim.
GEÇİCİ SAVUNMA BAKANI DA ÖLDÜ
İran'da önceki savunma bakanı Aziz Nasirzade’nin Tahran’ın başkentine düzenlenen İsrail hava saldırılarında öldürülmesinin ardından iki gün sonra göreve atanan İran’ın yeni Savunma Bakanı Mecid İbn el-Rıza’nın da öldürüldüğü, İranlı kaynaklar tarafından bildirildi. Söz konusu bilgi, Devrim Muhafızları’na yakın medya organları tarafından aktarıldı.
Bu gelişme, İsrail ordusunun daha önce bugün başkent Tahran’daki en korunaklı bölgeleri hedef aldığını doğrulamasının ardından geldi.
İRAN'DAN ABD VE İSRAİL'E "SALDIRILARA HAZIR OLUN" TEHDİDİ
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail’e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısında bulundu.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na konuşan Naini, ABD-İsrail saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.
Naini, "Düşman, ibret verici ve aralıksız saldırılara hazırlıklı olmalıdır. Cehennemin kapıları her geçen süre ABD ve İsrail’e daha fazla açılacaktır." ifadelerini kullandı.
Uzun bir savaş için tüm hazırlıkların önceden yapıldığını dile getiren Naini, "Savunma ve taarruz gücümüz ve cevaplarımız 12 günlük savaştan çok daha güçlüdür. İlk iki günün yanıtları, 12 günlük savaşın son günlerinden daha yıkıcıydı." değerlendirmesinde bulundu.
İranlı Askeri Sözcü, ABD-İsrail saldırılarında ölen İran lideri Ali Hamaney, komutanlar ve Minab’daki ilkokul çocuklarının kanının intikamından vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.
ÖLÜ SAYISI 787'YE ÇIKTI
ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 787'ye yükseldiğini duyurdu.
ABD VE İSRAİL TAHRAN'DA HEDEF ALDIĞI NOKTALAR
İsrail ordusunun yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından Tahran'da patlamalar meydana geldi.
İSRAİL'İN GÖBEĞİNE İRAN FÜZESİ
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, parçacıklı savaş başlığı taşıyan bir füze İsrail'in merkezindeki Petah Tikva kentine isabet etti.
Times of Israel gazetesinin haberine göre, İran füzesinden çıkan parçalar İsrail'in merkezine isabet ederek hasara yol açtı. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi.
LÜBNAN'A KARA İŞGALİ GENİŞLİYOR
İsrail, Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldığını açıkladı.
TAHRAN'DA PATLAMALAR
İran’ın başkenti Tahran’ın Pardis ve Demavend bölgelerine ABD ve İsrail’e ait savaş uçakları tarafından en az 10 füze saldırısı düzenlendiği, İsfahan kentinde de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
AA muhabirinin aktardığına göre, sabah saatlerinde savaş uçakları Tahran'ın çeşitli bölgelerini hedef aldı.
Öte yandan yerel basında İsfahan kentinde de patlama seslerinin duyulduğu belirtilirken, saldırıların kentin hangi bölgelerine gerçekleştirildiği hakkında resmi açıklama yapılmadı.
ACİLEN TERK EDİN
ABD'nin, Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'te acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine, bulundukları ülkelerden ayrılma talimatı verdiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, güvenlik durumu nedeniyle Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'te alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi.
Açıklamalarda, bölgesel gerilimlerin hızla tırmanmasıyla birlikte, acil durum dışındaki devlet personelinin ve aile üyelerinin Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'ten ayrılması talimatı verildi.
Bu ülkelere seyahat edilmeme uyarısının yinelendiği açıklamada, söz konusu ülkelerden ayrılmayanların durumun kötüleşmesi halinde alternatif plan hazırlamaları gerektiği belirtildi.
ABD'nin Doha Büyükelçiliğinin tedbir amaçlı rutin konsolosluk hizmetlerini askıya aldığı kaydedildi.
EŞ ZAMANLI SALDIRI
İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı ve geniş çaplı hava saldırıları başlattığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran'daki İran yönetimine ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah'a ait noktalara eş zamanlı geniş çaplı hava saldırı dalgası başlattığı belirtildi.
ELİMİZDE SİLAH VAR
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin orta ve üst orta seviyedeki mühimmat stoklarının"hiç bu kadar yüksek"seviyede olmadığını belirterek silahlardan "neredeyse sınırsız bir stoka sahip"olduklarını bildirdi.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin orta ve üst orta seviyedeki mühimmat stokları hakkında açıklamada bulundu.
ABD'nin orta ve üst orta seviyedeki mühimmat stoklarının "hiç bu kadar yüksek" seviyede olmadığını belirten Trump, silahlar konusunda "neredeyse sınırsız bir stoka sahip"olunduğunu ifade etti.
Trump, sadece bu malzemelerle "sonsuza kadar ve çok başarılı bir şekilde" savaşların sürdürülebileceğini ancak yine de stok konusunda istenilen noktada olunmadığını ekledi.
Çok sayıda ek yüksek kaliteli silahın başka ülkelerde depolandığını vurgulayan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı ABD'nin parasını Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye vermekle suçladı.
Trump, ayrıca Demokratların ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıyı eleştirdiğini aktararak bu eleştirinin kendisine yönelik olduğunun düşünüldüğünü kaydetti.
"ABD İSRAİL ADINA SAVAŞA GİRDİ"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetiminin iddiasının aksine İran'dan bu ülkeye hiçbir zaman tehdit olmadığını, ABD'nin İsrail adına savaşa girdiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, ülkesinin İran’la neden savaşa girdiğine dair açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Erakçi, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir 'tehdit' olmadı. Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, 'önce İsrail' diyenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı." ifadelerini kullandı.
İSRAİL BEYRUT'U VURUYOR
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırılarını sürdürüyor.
YENİ TEHDİT
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.
SAVAŞIN 3. GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?
İran, 36 saatlik süre içinde Körfez İşbirliği Konseyi üyesi tüm ülkeleri (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) hedef aldı. Saldırılarda uluslararası havaalanları ve üç liman, petrol rafinerisi vuruldu. Uluslararası seyahat aksarken petrol sevkiyatları da sekteye uğradı. Çok sayıda konut, lüks otel ve yol hasar gördü.
İSRAİL’İ FETTAH İLE VURDU
İran, ABD ve İsrail arasındaki ölümcül saldırılar sürüyor. İran, 28 Şubat'ta başlayan savaşın üçüncü gününde ses hızının 15 katına ulaşan hipersonik Fattah 2 füzelerini ilk kez ABD üslerini hedef almak için sahaya sürdü. Füzenin menzili bin 400 kilometreyi buluyor ve saatte yaklaşık 18 bin kilometre hıza ulaşıyor.
NETANYAHU'NUN OFİSİNE SALDIRI
İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasına göre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisine ve İsrail Hava Kuvvetleri komutanının konutuna Hayber füzesiyle saldırı gerçekleştirildi. Bununla birlikte İsrail Hava Kuvvetleri'nin karargahının da vurulduğu öne sürüldü.
ABD UÇAKLARI HEDEFTE
ABD Başkanı Trump'kayıpları bekliyoruz'derken, üç Amerikan askerinin ölümü ve Körfez'den Irak'a uzanan füze dalgası Washington'un sahadaki bedelini gözler önüne serdi. Kuveyt'te ABD'ye ait bir savaş uçağının düştüğü öne sürüldü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, F-15'nın yere çakıldığı görülüyor.
İRAN’IN HEDEF ALDIĞI ÜLKELER
BAE:Askeri üsler ile sivil altyapı hedef alındı. Uluslararası Havalimanı’nda yangınlar çıktı, uçuşlar iptal edildi.
KUVEYT:Havalimanı ve bazı askeri bölgeler hedef alındı.
KATAR:Hava savunma sistemleri devreye girdi.
BAHREYN:ABD Beşinci Filosu’nun konuşlu olduğu Manama’daki deniz üssü ve çevresi saldırı altına girdi.
UMMAN:Duqm’daki ticari liman hedef alındı.
SUUDİ ARABİSTAN:Petrol rafinerisi hedef oldu.
IRAK (ERBİL):Erbil Havalimanı çevresinde patlamalar yaşandı.
ÜRDÜN:İran’a ait füzeler radarlar tarafından izlenerek engellenmeye çalışıldı.
İSRAİL: Beyt Şemeş ve Tel Aviv balistik füzelerin hedefi alındı; can kaybı ve yaralanmalar bildirildi.
İSRAİL KÖRFEZ'İ GAZZE'YE ÇEVİRECEK
Gazze'de aralarında binlerce çocuk ve kadının da bulunduğu 75 bin insanı katleden Siyonist İsrail, ABD'yi yanına alarak İran'a savaş açtı. Tahran'daki çocuk hastanesi ve okulu vurarak saldırılarına başlayan İsrail, yüzlerce insanın ölümüne neden oldu. İsrail ve ABD ayrıca dini lider Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isme suikast düzenledi. Pakistan'da İsrail'i protesto mitinginde polis müdahale etti ve 30 gösterici öldü. İsrail'in İran'a saldırı ile başlayan savaş şu ana kadar 14 ülkeye sıçradı. Katil İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki beldelere yeni hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.
ATEŞ 14 ÜLKEYİ VURDU
İsrail uçakları Lübnan'ın Başkent Beyrut ve güneyindeki saldırılarında 31 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce insan yaralandı. İsrail güçleri ayrıca Günay Lübnan'da insanları zorunlu göce zorluyor. Köy ve beldelere füze atan İsrail ordusu Güney Lübnan'ın tamamını işgal etmeyi planlıyor.
DOĞAL GAZ FİYATLARI UÇTU
Küresel enerji güvenliği, Katar'daki dünyanın en büyük LNG ihracat tesisinin bir askeri saldırı sonrası üretimi tamamen durdurmasıyla 2022 yılındaki Ukrayna işgalinden bu yana en büyük şokunu yaşıyor. Hafta sonu Hürmüz Boğazı'ndan tanker trafiğinin büyük ölçüde durmasının ardından doğal gaz vadeli işlem fiyatları, yüzde 25'e varan oranda yükseldi. Bu artış Ağustos 2023'ten bu yana görülen en büyük artış olarak kayda geçti.
KÖRFEZİN HAVASINDA KAOS
ABDve İsrail'in İran'a saldırısı ve ardından İran'ın misillemesi havacılık sektöründe kaos yarattı. Havacılık şirketlerinin hisseleri düşerken yeni uçuş iptal haberleri de geliyor. Dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketi Emirates, salı gününe kadar Dubai'ye uçuşları ve Dubai'den kalkışları durdurdu. Etihad Airways uçuş iptallerini uzatırken, Qatar Airways, Katar hava sahasının kapatılması nedeniyle Doha'dan kalkışları ve Doha'ya varışları durdurdu. Avrupa piyasalarının açılışında Lufthansa yüzde 11, British Airways'in ana şirketi IAG yüzde 13 ve Air France- KLM ise yüzde 10'a varan oranda değer kaybetti.
ATEŞ PİYASALARA DÜŞTÜ
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları küresel piyasaları da derinden etkiledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması petrol fiyatları vurdu. Brent petrol yüzde 9'e yakın artış gösterirken 80 dolara dayandı. Borsalar da jeopolitik gerilimden payını aldı.
Endeksler Japonya’da yüzde 1,5, Çin’de yüzde 2, Almanya’da yüzde 2,5, Fransa ve İngiltere’de yüzde 2’nin üzerinde kayıplar verdi. Borsa İstanbul’da da kayıp yüzde 3,5’i buldu. Altının ons fiyatı ise yüzde 2,1 artarak 5 bin 389 dolara yükseldi. Gram altın 7 bin 624 TL, çeyrek altın yüzde 2,5 artarak 12 bin 466 liraya yükseldi.
ERBİL'DE PATLAMA SESLERİ
Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanı'na silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yapılan saldırı nedeniyle kentte şiddetli patlama sesleri duyuldu.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na yapılan SİHA saldırısı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Öte yandan, yerel medyada, Erbil’de bir otele SİHA ile saldırı yapıldığı aktarıldı. SİHA’nın isabet edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Şii milis Haşdi Şabi’ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen otele saldırı düzenlediğini duyurdu.
RİYAD'DAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VURULDU
Suudi Arabistan, başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Riyad'daki ABD Büyükelçiliğinin ilk belirlemelere göre 2 İHA saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu binada ufak çaplı yangın çıktığı ve maddi hasar oluştuğu kaydedildi.
Öte yandan, ABD Büyükelçiliğinin Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da ikamet eden ABD vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları çağrısı yapıldı.
"SONSUZ BİR SAVAŞA GİRMEYECEĞİZ"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran saldırısının hızlı ve kararlı bir eylem olacağını söyledi. Netanyahu, "Hükümeti değiştirip değiştirmemek İran halkına kalmış" dedi.
Netanyahu ayrıca, İran'a karşı eylemlerden dolayı Suudi Arabistan ve İsrail arasında barışın mümkün olabileceğini belirtti.
"EN SERT VURUŞU HENÜZ YAPMADIK"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın, ABD ve İsrail için "acil bir tehdit" olduğunu savunarak, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak." dedi.
ABD Kongresinde katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına İran gündemini değerlendiren Rubio, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını savundu.
Rubio, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk." diye konuştu.
Rubio, İran'a yönelik saldırılarının temel amaçlarından birinin, Tahran'ın balistik füze kapasitesini yok etmek olduğuna dikkati çekerek, "Uzun zamandır yapmaya çalıştıkları şey, bir kalkan olarak konvansiyonel silah kapasitesi oluşturmaktır." değerlendirmesini yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı, İran’ın her ay yaklaşık 100 füze ürettiğini iddia ederek, buna karşılık ayda yalnızca 6-7 hava savunma füzesi üretilebildiğini vurguladı ve İran’ın füze üretim sistemlerine işaret etti.
"BİZİ TEHDİT EDECEK BALİSTİK FÜZELERE SAHİP OLMAYACAKLAR"
Rubio, İran'da rejim değişikliği konusunda ne düşündüğü ile ilgili bir soruya, "Her ne kadar orada yeni bir rejim görmek istesek de asıl nokta şu, bundan bir yıl sonra ülkeyi kim yönetirse yönetsin, bizi tehdit edecek bu balistik füzelere sahip olmayacaklar." yanıtını verdi.
İsrail'in İran'da bir okulu hedef almasına yönelik bir soruyu yanıtlayan ABD'li bakan, kendilerinin kasıtlı olarak sivilleri hedef almadıklarını, ancak İran'ın sivilleri hedef aldığını savundu.
"SONRAKİ AŞAMA DAHA ZORLU OLACAK"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın, ABD ve İsrail için "acil bir tehdit"olduğunu savunarak, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak." dedi.
ABD Kongresinde katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına İran gündemini değerlendiren Rubio, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını savundu.
Rubio, İran'ın hem ABD hem de İsrail için"acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek,"Kesinlikle acil bir tehdit vardı. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde, ki (İsrail tarafından) saldırıya uğrayacağına inanıyorduk, onların hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk. Biz de oturup yanıt vermeden önce saldırıyı sindirmeyecektik." diye konuştu.
Rubio'nun, İsrail'in İran planları ile ilgili sözleri ise"İran'la savaşa ABD'yi İsrail mi teşvik etti" yönündeki tartışmaları alevlendirdi.
"KARA SALDIRISINA GEREK KALMAYACAK"
ABD başkanı Donald Trump, yabancı muhabirlere yaptığı açıklamada, "ABD'nin Riyad'daki büyükelçiliğe saldırı ve ABD personelinin ölümüne vereceği yanıtları çok yakında göreceksiniz" dedi.
Trump, İran'a kara saldırısına gerek olacağını düşünmediğini söyledi.
ABD'DEN VATANDAŞLARINA ORTA DOĞU'YU "TERK EDİN" ÇAĞRISI
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarının bulundukları ülkelerden bir an önce ayrılmaları çağrısında bulundu.
HİZBULLAH İSRAİL'E RESMEN SAVAŞ AÇTI
İsrail ordusu Cumartesi günü başlattığı İran saldırı sonrasında yeni hedefi Lübnan oldu. İsrail Hizbullah'a yönelik operasyon adı altında başlattığı saldırıları sonrası Hizbullah'tan açıklama geldi. İsrail'e resmen savaş açtıklarını duyuran Hizbullah'ın savaşa dahil olduğu belirtildi.
"ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEFİMİZDİR"
ran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölge ülkeleriyle savaş halinde olmadıklarını ve bu ülkelerin İran topraklarına saldırılar konusunda ABD'ye baskı yapması gerektiğini belirterek, bölgedeki Amerikan üsleri ve askerlerinin kendileri için meşru hedef olduğunu söyledi.
Erakçi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuştu.
İran lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin Erakçi, "Başsağlığı dileklerimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Belki de bu trajedi için kendimize başsağlığı dilemeliyiz çünkü büyük ve bilge bir lideri kaybettik ancak onun için bu, mutluluğun zirvesiydi. Bir ömür boyu süren mücadele ve çaba, şehitlikle sonuçlandı. Bu eylemin planlayıcılarının, kendilerini bekleyen sonuçları henüz tam olarak anlamadıkları anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.
ABD-İsrail ile savaşın boyutlarına dair değerlendirmelerde bulunan Erakçi, "Bölgedeki ülkeleri, ABD savaşa girerse, bu çatışmanın yalnızca İran ve ABD arasında kalmayacağına dair defalarca uyardık. Bunu savaşı bölgeselleştirmek istediğimiz için değil, ABD'nin askeri üsleri ve tesislerinin bölgeye yayılmış olması nedeniyle yapıyoruz." dedi.
Erakçi, ABD'nin savaş uçakları, gemileri ve füzeleriyle İran topraklarını hedef aldığını belirterek, "ABD ana karasına erişimimiz yok ancak bölgedeki askeri üslerine erişimimiz var ve bizim görüşümüze göre, bu üsler meşru hedefler çünkü hem İran'a saldırmak için kullanılan araçlar hem de bizi işgal eden ülkeye aitler. Bazı üslerin İran'a karşı kullanılmadığı iddia edilse bile, bu üslerin her gün şehirlerimizi, hastanelerimizi ve okullarımızı hedef alan bir ülkeye ait olması, bunların niteliğini değiştirmez. Bir okulda 160'tan fazla masum kız öğrenci hedef alındığında, İran'ın bu saldırı amaçlı askeri altyapıya tepki vermemesi beklenemez." değerlendirmesinde bulundu.
"SAVAŞIMIZ BÖLGE ÜLKELERİYLE DEĞİL"
Bölgedeki durumla ilgili bölge ülkelerindeki mevkidaşlarıyla görüştüğünü aktaran Erakçi, İran'ın komşularına karşı hiçbir düşmanlığı olmadığını kendilerine ilettiğini söyledi.
İranlı Bakan, şöyle devam etti:
"Bizim savaşımız bölge ülkeleriyle değil, bu ülkelerin askeri üslerinde konuşlanmış Amerikan güçleriyle. Bizim görüşümüze göre savaş, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir savaştır ve ne yazık ki ABD güçlerinin bölgedeki yaygın varlığı nedeniyle bölgesel boyutlar kazanmıştır. Bölge ülkelerinden beklentimiz, İran'a baskı yapmak yerine, Amerika Birleşik Devletleri'nden bu yasa dışı ve haksız savaşı durdurmasını istemeleridir; bu savaş, hiçbir haklı gerekçe olmaksızın başlamış ve bölgenin istikrarını tehlikeye atmıştır."
ABD ile müzakere masasındayken ikinci kez saldırıya uğradıklarına işaret eden Erakçi, "Amerikan aldatma olasılığını bilerek diyaloğa girdik ve amacımız dünya kamuoyuna İran'ın mantıklı ve müzakereci bir devlet olduğunu ve müzakere masasına ihanet edenin Washington olduğunu açıkça göstermekti. Bugün herkesçe açıkça görülüyor ki karşı tarafın niyeti başından beri saldırganlıktı." diye konuştu.
Bölge ülkelerinin saldırılar öncesinde topraklarını İran'a karşı kullandırmayacağına açıklamasına rağmen, saldırıların bu ülkelerdeki üslerden geldiğine ifade eden Erakçi, "Kuveytliler üslerinin İran'a karşı kullanılmayacağını söylemişti peki bugün hedef alınan bu 3 savaş uçağı Kuveyt topraklarında ne arıyordu? Üç Amerikan savaş uçağının Kuveyt savunma güçleri tarafından düşürüldüğü iddiası doğru olsa bile, Kuveyt hükümeti Amerikan savaş uçaklarının orada ne yaptığını açıklamak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.
İranlı Bakan, bu süreçte bazı ülkelerin de desteğine değinerek, "Rusya ve Çin, (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'nde İran'ın pozisyonlarını destekledi. Pakistan ve diğer bazı ülkeler de destek verdi. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun acil bir toplantı yapması için talepte bulunuldu ve konu Şanghay İşbirliği Örgütü'nde de gündeme getirildi ve bu çerçevede bir açıklama yapılması olasılığı da var." dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Amerikan askerlerinin hedef alındığı bir otele saldırıya ilişkin ise Erakçi, "Amerikan askerlerinin otellere sığınmış olması hedef alınmamaları için bir sebep teşkil etmez." ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI
İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada,“Hürmüz Boğazı kapatıldı, geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz” ifadeleri kullanıldı.