Bakan Mustafa Çiftçi'den Turkuvaz Medya'ya özel açıklama: Suç çeteleriyle mücadele önceliğimiz

Bakan Çiftçi, dijitalleşmeyle birlikte siber suçlar, sanal bahis organizasyonları ve finansal suçlara karşı yeni bir mücadele konsepti uygulanacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılında suçla mücadelede özellikle yeni nesil suç çeteleri, kara para aklama, yasa dışı kumar, sanal bahis organizasyonları ve narkotik suçlarına karşı kapsamlı ve kararlı bir mücadele yürütüleceğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a yaptığı değerlendirmede, kara para aklama, yasadışı kumar ve sanal bahis organizasyonlarıyla mücadelenin en öncelikli konular arasında yer alacağını ifade etti. Çiftçi, suç örgütlerinin özellikle finansal kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmaların artırılacağını ve güvenlik birimlerinin teknolojik kapasitesinin güçlendirileceğini söyledi.

SANAL BAHİSE GEÇİT YOK



Bakan Çiftçi ayrıca dijitalleşmeyle birlikte suç yöntemlerinin değiştiğine dikkat çekerek siber suçlar, sanal bahis organizasyonları ve finansal suçlara karşı yeni bir mücadele konsepti uygulanacağını belirtti. Erzurum Valiliği görevine de değinen Bakan Çiftçi, siber suçlar, narkotik suçlar, asayiş olayları ve sanal bahis suçlarında belirgin düşüşler sağlandığını ifade ederek,"Erzurum'da uyguladığımız etkin mücadele modeli sayesinde suç oranlarında ciddi azalma elde ettik. Bu başarıyı tüm Türkiye'ye yayacağız"dedi.