Velilerden "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlilerine tam not: CİMER'e mesaj yağdı

Etkinliklere dahil olan bir veli ise duygularını, "'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri ile çocuklarımıza Ramazan'ın bereketini, paylaşmayı ve manevi güzellikleri öyle içten yaşatıyorsunuz ki... Özellikle teneffüslerde yükselen ilahiler, miniklerin cıvıl cıvıl coşkusuyla hep bir ağızdan söylemeleri, okul bahçelerinin, koridorlarının Ramazan sevinciyle dolup taşması muhteşem olmuş! Bu samimi çabalarınız, geleceğimizin teminatı yavrularımızın kalbine iman tohumları ekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun"sözleriyle aktardı.

GENÇLERİN DEĞER TEMELLİ KİMLİK İNŞASINA KATKI SAĞLIYOR

Maarif Ramazan Etkinlikleri dolayısıyla CİMER'e ulaşan başvurularda, "Türkiye'deki şarkı sözleri ve sosyal medya içeriklerinin çocukları olumsuz etkilemesine karşı bu tür Ramazan etkinliklerinin ve değer eğitimi uygulamalarının desteklenmesini" savunanlar, "Ramazan bilincinin doğru bir pedagojik yaklaşımla anlatılmasının "gençlerin değer temelli bir kimlik inşa etmesine, zararlı alışkanlıklardan uzak durmasına ve toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarına önemli katkı sağlayacağı" düşüncesini ifade edenler ile bu tip etkinlikler yoluyla "Türkiye Yüzyılı hayaline bir adım daha yaklaşıldığını"ifade edenler de yer alıyor.