90'lar hasreti çeken 168 isme suç duyurusu geliyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Rahatsız olmayacaksınız!

"CİDDİ BİR DEVRİM YAPILDI" Program sonrası açıklamalarda Bakan Tekin, "Bugün sabahın erken saatlerinde Artvin'e geldik. Sabah buraya varır varmaz bir ilkokulumuzda öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ettik. Ardından Vali Bey'in başkanlığında Artvin'le ilgili bir genel sunum, bir değerlendirme yaptık. Hemen akabinde de İl Milli Eğitim Müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, il milli eğitimdeki il müdür yardımcısı ve şube müdürü düzeyindeki arkadaşlarımızla oturduk ve ildeki eğitim öğretim ortamlarını değerlendirdik. Tabii 2002 itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'de eğitim öğretim süreçlerinde ciddi bir devrim yapıldı" diye konuştu.

Çoğunluğu CHP yandaşı olan ve 28 Şubat özlemi çeken 168 isim "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye imza attı. Yazar, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcilerinden oluşan bir grup tarafından yayımlannan bildiride okullarda düzenlenen Ramazan etkinliklerini ve eğitimdeki bazı uygulamaları "eğitimde Talibanlaşma" olarak nitelendirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 168 kişinin imzaladığı skandal bildiriye karşı suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

"ANAYASANIN KENDİ İŞLERİNE GELEN MADDELERİNE BAKIYORLAR"

Ramazan ayıyla ilgili faaliyetlere gelen eleştirilerine yönelik de konuşan Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Ramazanla ilgili faaliyetlerimiz kamuoyunda farklı mihraklar tarafından farklı şekilde değerlendirme eğilimine girdi. Ben öncelikle şunu söyleyeyim; anayasamız, anayasal düzenimiz bize Milli Eğitim Bakanlığı'na ve bütün kamu görevlilerine anayasaya uygun hareket etmemizi salık veriyor. Biz de ona göre davranıyoruz. Fakat bizim ramazan ayı ile ilgili yaptığımız etkinlikleri eleştirenler, anayasanın kendi işlerine gelen maddelerine bakıyorlar, diğerlerine bakmıyorlar. Geçtiğimiz günlerde 168 kişiden oluşan bir metin imzaya açıldı. İmzalandı ve bakanlığımızı bu anlamda zan altında bırakacak ifadeler kullanıldı. İşin tuhaf tarafı, onların içerisinde 1982 Anayasası'nı bizlere anlatırken yerin dibine geçiren hocalarımız da var. Biz bütün etkinliklerimizde, bütün çalışmalarımızda anayasanın tamamını, kanunların mevzuatın bize yüklediği görevlerin tamamını yerine getirmeye çaba sarf ediyoruz. Biz bunları yaparken hak etmediğimiz eleştirilerle karşı karşıya kaldığımızda da doğal olarak tepkimizi gösteriyoruz."

168 İSME SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Bakan Tekin, "Bakın ben bir Anadolu çocuğuyum. Anadolu'nun her tarafında küfür ya da hakaret olarak kabul edilen cümleleri kullanıp da arkasından 'Bence bu küfür değildir, kişilik analizi yapıyorum' diyen Özgür Özel kadar midesi geniş bir insan değilim, kusura bakmayın. Dolayısıyla bu 168 kişinin imzaladığı metinde bizleri zan altında bırakan ifadeler, benim durduğum yerden suç teşkil eder. Benim, benim okullarımdaki öğretmen arkadaşlarımızın eğitim camiasındaki bu konuda destek veren kişilerin emeklerini hiçe saymak anlamına gelir. Dolayısıyla biz bununla ilgili de bir suç duyurusunda bulunacağız"dedi.