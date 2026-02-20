Cehennem Necati iddianamesi kabul edildi: Ayhan Bora Kaplan ile yemek örgüt üyelerine Porsche

Elde edilen bu güç sayesinde bazı işletme sahiplerinin mal varlıklarına bedelsiz ya da piyasa değerinin altında fiyatlarla el konulduğu iddia edildi.

Örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Adem Papağan'ın ise bir görüşmede silahların "İyi gömülmesini" istediği, böylece suç unsurlarının ele geçirilmemesi için talimat verdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin birçok eylemde silah kullanmaktan çekinmediği, sürekli silah bulundurdukları ve silah temini konusunda sıkıntı yaşamadıkları belirtildi. Silahın temini, saklanması ve nakli konusunda deneyimli oldukları da dosyada yer aldı.

İddianamede örgütün ekonomik faaliyetlerinin başında alacağını tahsil edemeyen kişiler adına tahsilat yapmak olduğu belirtildi. Bu süreçte baskı ve şiddet yöntemlerine başvurulduğu, örgütün gelir kaynağının büyük ölçüde haksız kazançtan oluştuğu kaydedildi.

Dosyada, örgüt içerisinde başarılı bulunan üyelerin ödüllendirildiği, talimat dışı hareket edenlerin ise cezalandırıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve Adem Papağan'ın kız arkadaşı olduğu öne sürülen Nazlı M., Papağan'a örgüt içerisindeki hizmetleri nedeniyle örgüt lideri Coşkun Necati Arabacı tarafından Porsche marka araç hediye edildiğini söyledi.

ʺCehennem Necatiʺ olarak bilinen Necati Arabacı ile Ayhan Bora Kaplan

AYHAN BORA KAPLAN SORUSU

İddianamede Arabacı'ya organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilişkisi de soruldu. Arabacı ifadesinde, "Ayhan Bora Kaplan ile hiçbir ticaretim ve samimiyetim yok. Kendisi ile ortak avukatlarımızın arkadaşlığı nedeni ile tanıştım. Kendisi Çeşme'ye geldiğinde birkaç defa yemek yemek için gelmişti. Orada yanına gittim, yemek yedik. Bir defa da İzmir'de bir restoranda birlikte yemek yedik. Oradayken beni yemek yemeye davet etti. Bunun haricinde Ayhan Bora Kaplan'la bir görüşmüşlüğüm yok." dedi.

Arabacı, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları ise reddetti. Soruşturma kapsamında yargılama süreci devam ediyor.