Cehennem Necati iddianamesi kabul edildi: Ayhan Bora Kaplan ile yemek örgüt üyelerine Porsche
İzmir'de düzenlenen operasyonla tutuklanan ve "Cehennem Necati" olarak bilinen Coşkun Necati Arabacı hakkındaki iddianame kabul edildi. Örgüt liderliği ve nitelikli yağma suçlarından 35 yıla kadar hapsi istenen Arabacı’nın; işletmelere baskı kurduğu ve üyelerini Porsche marka araçlarla ödüllendirdiği iddia edilirken, iddianamede bir diğer suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile olan dikkat çekici görüşmeleri de yer aldı.
Köln'ün babası" ya da "Cehennem Necati" lakaplarıyla bilinen Coşkun Necati Arabacı, geçtiğimiz temmuz ayında sabah saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. Arabacı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Buradaki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Arabacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TAHLİYE KARARI İTİRAZLA BOZULDU
Soruşturma sürecinde İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Arabacı hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Nitelikli yağma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dosya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, tahliye kararını kaldırarak Arabacı'nın tutuklu yargılanmasına hükmetti.
35 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Arabacı hakkında "örgüt liderliği", "nitelikli yağma", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İŞLETMELERE BASKI VE MAL VARLIĞINA EL KOYMA İDDİASI
İddianamede, Arabacı'nın 13 şüpheliyle birlikte özellikle yaz aylarında halkın yoğun bulunduğu bölgelerdeki işletmelerde ağırlık kurmaya çalıştıkları belirtildi. Örgüt üyelerinin Arabacı etrafında organize şekilde hareket ettikleri, kalabalık gruplar halinde dolaşarak halk üzerinde korkutucu bir güç oluşturmaya çalıştıkları kaydedildi.
Elde edilen bu güç sayesinde bazı işletme sahiplerinin mal varlıklarına bedelsiz ya da piyasa değerinin altında fiyatlarla el konulduğu iddia edildi.
SİLAH KULLANIMI VE ÖRGÜT İÇİ TALİMATLAR
Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin birçok eylemde silah kullanmaktan çekinmediği, sürekli silah bulundurdukları ve silah temini konusunda sıkıntı yaşamadıkları belirtildi. Silahın temini, saklanması ve nakli konusunda deneyimli oldukları da dosyada yer aldı.
Şüphelilerden Servet Şengül'ün bir telefon görüşmesinde silah talebi üzerine Whatsapp üzerinden arama yapılmasını istediği, bu şekilde dinlemeye karşı tedbirli davrandığının değerlendirildiği aktarıldı.
Örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Adem Papağan'ın ise bir görüşmede silahların "İyi gömülmesini" istediği, böylece suç unsurlarının ele geçirilmemesi için talimat verdiği tespit edildi.
"ALACAK TAHSİLATI" ADI ALTINDA BASKI
İddianamede örgütün ekonomik faaliyetlerinin başında alacağını tahsil edemeyen kişiler adına tahsilat yapmak olduğu belirtildi. Bu süreçte baskı ve şiddet yöntemlerine başvurulduğu, örgütün gelir kaynağının büyük ölçüde haksız kazançtan oluştuğu kaydedildi.
Örgüt mensuplarının kayda değer bir ticari faaliyetinin bulunmadığı, suçtan elde edilen gelirle yaşam sürdükleri ifade edildi.
ÖRGÜT İÇİNDE ÖDÜL VE CEZA SİSTEMİ
Dosyada, örgüt içerisinde başarılı bulunan üyelerin ödüllendirildiği, talimat dışı hareket edenlerin ise cezalandırıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve Adem Papağan'ın kız arkadaşı olduğu öne sürülen Nazlı M., Papağan'a örgüt içerisindeki hizmetleri nedeniyle örgüt lideri Coşkun Necati Arabacı tarafından Porsche marka araç hediye edildiğini söyledi.
AYHAN BORA KAPLAN SORUSU
İddianamede Arabacı'ya organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilişkisi de soruldu. Arabacı ifadesinde, "Ayhan Bora Kaplan ile hiçbir ticaretim ve samimiyetim yok. Kendisi ile ortak avukatlarımızın arkadaşlığı nedeni ile tanıştım. Kendisi Çeşme'ye geldiğinde birkaç defa yemek yemek için gelmişti. Orada yanına gittim, yemek yedik. Bir defa da İzmir'de bir restoranda birlikte yemek yedik. Oradayken beni yemek yemeye davet etti. Bunun haricinde Ayhan Bora Kaplan'la bir görüşmüşlüğüm yok." dedi.
Arabacı, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları ise reddetti. Soruşturma kapsamında yargılama süreci devam ediyor.