Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar yaptı

Ziyarete eski futbolcu Mesut Özil de eşlik etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin bulunduğu Cox's Bazar kampında TİKA tarafından kurulan çok amaçlı eğitim ve kültür merkezini ziyaret etti. Heyet, TİKA'nın düzenlediği futbol turnuvasına katıldı ve ramazanın ilk iftarını Arakanlı Müslüman bir aileyle yaptı.

Bilal Erdoğan ile TİKA Başkanı Eren, Bangladeş’te mülteci kampı ve eğitim merkezini ziyaret etti (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

TİKA MERKEZİNDE İNCELEME

Bilal Erdoğan, TİKA Başkanı Eren ve Mesut Özil, Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı kampta yer alan TİKA merkezini gezdi. Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden heyet, müzik sınıfı ile TİKA Bilgisayar ve Robotik Atölyesi'ni ziyaret etti. Çocuklara hediyeler dağıtıldı ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Burada konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin Arakanlı Müslümanların (Rohingya) refahı için katkı sağlamaya devam edeceği mesajını verdi. Arakanlı Müslümanların eğitim alanındaki eksikliklerinin giderilmesine yönelik çabalara işaret eden Erdoğan, TİKA'ya süreçteki katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

TİKA Başkanı Eren ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TİKA'nın 2017'den itibaren bölgede birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti. Merkezde çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğünü aktaran Eren, önemli olanın toplumsal psikolojinin iyileştirilmesi ve eğitim yoluyla Arakanlı Müslümanların geleceğinin güvence altına alınması olduğunu kaydetti.