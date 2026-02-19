Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar yaptı
Bangladeş’teki Cox’s Bazar kampında TİKA’nın eğitim merkezini ziyaret eden Bilal Erdoğan ve Abdullah Eren, 3. Rohingya Futbol Turnuvası’na katıldı, öğrencilerle buluştu ve ramazanın ilk iftarını Arakanlı bir aileyle yaptı. Ziyarete Mesut Özil de eşlik etti.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin bulunduğu Cox's Bazar kampında TİKA tarafından kurulan çok amaçlı eğitim ve kültür merkezini ziyaret etti. Heyet, TİKA'nın düzenlediği futbol turnuvasına katıldı ve ramazanın ilk iftarını Arakanlı Müslüman bir aileyle yaptı.
Ziyarete eski futbolcu Mesut Özil de eşlik etti.
TİKA MERKEZİNDE İNCELEME
Bilal Erdoğan, TİKA Başkanı Eren ve Mesut Özil, Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı kampta yer alan TİKA merkezini gezdi. Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden heyet, müzik sınıfı ile TİKA Bilgisayar ve Robotik Atölyesi'ni ziyaret etti. Çocuklara hediyeler dağıtıldı ve hatıra fotoğrafları çekildi.
Burada konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin Arakanlı Müslümanların (Rohingya) refahı için katkı sağlamaya devam edeceği mesajını verdi. Arakanlı Müslümanların eğitim alanındaki eksikliklerinin giderilmesine yönelik çabalara işaret eden Erdoğan, TİKA'ya süreçteki katkıları dolayısıyla teşekkür etti.
TİKA Başkanı Eren ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TİKA'nın 2017'den itibaren bölgede birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti. Merkezde çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğünü aktaran Eren, önemli olanın toplumsal psikolojinin iyileştirilmesi ve eğitim yoluyla Arakanlı Müslümanların geleceğinin güvence altına alınması olduğunu kaydetti.
FUTBOL TURNUVASI VE KUPA TÖRENİ
Eski futbolcu Mesut Özil ile TİKA Başkanı Eren, TİKA tarafından düzenlenen 3. Rohingya Futbol Turnuvası'nın kupa törenine katıldı. Özil ve Eren, sığınmacılarla birlikte futbol oynadı. Töreni yüzlerce Arakanlı Müslüman izledi.
Maçın ardından başarılı takım ve oyunculara ödüller takdim edildi.
Heyet daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı El Şifa Model Kız Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
ARAKANLI MÜSLÜMANLARLA İFTAR
Bilal Erdoğan ve Eren, ramazan ayının ilk iftarını Arakanlı Müslüman bir aileyle yaptı. Heyet, orucunu TİKA'nın Cox's Bazar'daki kalkınma elçilerinden Muhammed Ayub'un evinde açtı.
Ayub'un, anne ve babasını Myanmar'ın Arakan eyaletindeki saldırılardan kurtarmak için 15 gün boyunca iki sepette taşıyarak Bangladeş'e ulaştırdığı öğrenildi.
Bangladeş'teki programlarını tamamlayan Bilal Erdoğan ve Abdullah Eren, Türkiye'ye dönmek üzere Dakka'dan ayrıldı.