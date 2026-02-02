PODCAST CANLI YAYIN

Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı! Denizin rengi kahverengiye döndü

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Sarıyer kıyılarında kirliliğe neden oldu. İSKİ Atıksu Arıtma Tesisi önündeki Kanlıkavak Deresi'nden Boğaz'a akan tonlarca çamurlu su, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

İstanbul'da, etkili olan kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur akması nedeniyle kirlilik oluştu.

İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı. (Fotoğraflar Anadolu Ajası'ndan alınmıştır.)

İstanbul Boğazı çamura bulandı

Sarıyer'de bulunan İSKİ Atıksu Arıtma Tesisi'nin önündeki Kanlıkavak Deresi'nden, yağmurla birlikte çamurlu su, İstanbul Boğazı'na doğru aktı.

Bu nedenle Boğaz'ın bir kısmında oluşan kahverengi ve kirli görüntü dikkati çekti.

