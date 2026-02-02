Kerimcan Durmaz'a hapis şoku! Yasa dışı bahise teşvik suçundan 1 yıl 8 ay ceza

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Kararının açıklayan mahkeme, Kerimcan Durmaz'ı zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, Durmaz'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına karar verdi.