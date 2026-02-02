PODCAST CANLI YAYIN

Kerimcan Durmaz'a hapis şoku! Yasa dışı bahise teşvik suçundan 1 yıl 8 ay ceza

Sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz'ın 'yasa dışı bahise teşvik' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik' suçundan 8 Ocak 2025'te tutuklanan ve 20 Şubat 2025'te tahliye edilen sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Kerimcan Durmaz hakkında 1 yıl 8 ay hapis kararı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Durmaz'ın avukatı, müvekkilinin söz konusu suçu işlemediğini düşündüklerini belirterek mahkemeden Durmaz'ın beraatına karar verilmesini talep etti.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Kararının açıklayan mahkeme, Kerimcan Durmaz'ı zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, Durmaz'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına karar verdi.

