Haseke’de kontrol Şam yönetimine geçti: Suriye bayrağı göndere çekildi
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri Haseke kent merkezine girerken, kentte Suriye bayrağı göndere çekildi.
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar atılmaya başlandı.
Bu kapsamda, "Suriye İçişleri Bakanlığı"na bağlı 8 personel taşıyıcı zırhlı araç, çok sayıda dört çeker pikap, ambulans ve baz istasyonu aracından oluşan konvoy, daha önce doğu hattından terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke kent merkezine girdi. Kentte Suriye bayrağı göndere çekildi.
İÇ GÜVENLİK BİRLİKLERİNE TALİMAT
Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, kente giriş hazırlıkları sırasında iç güvenlik birliklerine talimat verdi. Tuğgeneral Ali, güvenlik görevlerinin belirlenen planlar doğrultusunda yürütülmesi, yasa ve mevzuata tam uyum sağlanması, tüm işlemlerin disiplin içinde gerçekleştirilmesi, kamu güvenliği ve düzeninin korunması ile vatandaşların, kamuya ve özel mülkiyete ait malların güvenliğinin sağlanması konularına vurgu yaptı.
HALK GÜVENLİK GÜÇLERİNİ KARŞILADI
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, Haseke'de halkın İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimlerini coşkuyla karşıladığı belirtildi. Sosyal medyada da Haseke halkının Suriye bayraklarıyla güvenlik güçlerini karşıladığı görüntüler paylaşıldı.
YPG'nin kentte sabah 06.00 ile akşam 21.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmesine rağmen, halkın kutlamalar yapmak ve güvenlik güçlerini karşılamak için sokağa çıktığı görüldü.
AYNULARAB KIRSALINDA KONUŞLANMA
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan bir başka konvoyun, Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin işgali altındaki Aynularab ilçesinin güneyinde yer alan Şuyuk köyüne girerek bölgede konuşlanmaya başladığı bildirildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye göre, iç güvenlik güçleri Şuyuk bölgesindeki konuşlanmasını tamamladı. Güçlerin bölgeye girişinin ardından çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.
İNSANİ YARDIM KONVOYU DA BÖLGEYE GİRDİ
Bölgedeki AA muhabiri, Birleşmiş Milletler'e bağlı farklı kuruluşlara ait pankartların asılı olduğu 24 kamyonetten oluşan insani yardım konvoyunun da aynı şekilde Şuyuk köyüne giriş yaptığını aktardı.
KOALİSYON UÇAKLARI HASEKE SEMALARINDA
Öte yandan YPG'nin Haseke'de bu sabah başlattığı sokağa çıkma yasağının sürdüğü bildirildi. Kent semalarında ise Koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının zaman zaman uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.
30 OCAK TARİHLİ ENTEGRASYON ANLAŞMASI
Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 30 Ocak'ta imzalanan ateşkes ve genişletilmiş entegrasyon anlaşması kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin Haseke'ye gireceği daha önce duyurulmuştu.
Taraflar arasındaki anlaşmada, Haseke kent merkezindeki kamu kurumlarının Şam yönetimine bağlı devlet kurumlarıyla entegrasyonunun yapılacağı ve buradaki çalışanların kadroya geçirileceği bildirilmişti. Haseke'ye giren güçlerin misyonu ile bölgede ne kadar ve ne şekilde kalacaklarına ilişkin ise ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.