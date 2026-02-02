Haseke’de kontrol Şam yönetimine geçti: Suriye bayrağı göndere çekildi

Bölgedeki AA muhabiri, Birleşmiş Milletler'e bağlı farklı kuruluşlara ait pankartların asılı olduğu 24 kamyonetten oluşan insani yardım konvoyunun da aynı şekilde Şuyuk köyüne giriş yaptığını aktardı.

KOALİSYON UÇAKLARI HASEKE SEMALARINDA

Öte yandan YPG'nin Haseke'de bu sabah başlattığı sokağa çıkma yasağının sürdüğü bildirildi. Kent semalarında ise Koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının zaman zaman uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

30 OCAK TARİHLİ ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 30 Ocak'ta imzalanan ateşkes ve genişletilmiş entegrasyon anlaşması kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin Haseke'ye gireceği daha önce duyurulmuştu.

Taraflar arasındaki anlaşmada, Haseke kent merkezindeki kamu kurumlarının Şam yönetimine bağlı devlet kurumlarıyla entegrasyonunun yapılacağı ve buradaki çalışanların kadroya geçirileceği bildirilmişti. Haseke'ye giren güçlerin misyonu ile bölgede ne kadar ve ne şekilde kalacaklarına ilişkin ise ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.