Okullarda eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 81 ilde bayrak sevgisiyle başladı

İKİNCİ DÖNEM 26 HAZİRAN'DA SONA ERECEK



2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

"BAYRAK SEVGİSİ" TEMASIYLA BAŞLADI Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başladı.

Resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik 2-6 Şubat'ta eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.