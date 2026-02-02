Okullarda eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 81 ilde bayrak sevgisiyle başladı

PODCAST CANLI YAYIN

Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başladı. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci dönemdeki ara tatillerini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine bugün başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ 16-20 MART TARİHİNDE

Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.

İKİNCİ DÖNEM 26 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

"BAYRAK SEVGİSİ" TEMASIYLA BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başladı.

Resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik 2-6 Şubat'ta eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Okul binaları, Türk bayraklarıyla donatılarak bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek.

