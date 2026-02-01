Başkan Erdoğan döneminde çözülen sorun CHP’li belediyelerle yeniden hortladı! Veysel Eroğlu tespiti koydu: “Su sorunu yok beceriksizlik var"
2026 Türkiye'sinde vatandaşı yeniden tanker kuyruklarına ve bidonlara mahkum eden CHP'li belediyelerin "su bitti" bahanesi elinde patladı. İstanbul'un makus talihini 1994'te Başkan Erdoğan ile yenen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'li yönetimlerin maskesini düşürdü. Ankara ve İstanbul'daki krizin adını "yönetim felaketi" olarak koyan Eroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a tarihi bir ders verdi: "Heykel ve saçma kuleler yerine Ankara'nın altyapısının tamamlanması elzemdir. İmamoğlu İstanbul'a bir litre su getirmedi. 7 tane derenin suyunu Erdoğan getirdi."
CHP'li Büyükşehir Belediyelerinde su krizi had safhaya ulaştı. Vatandaşlar 2026 Türkiye'sinde sokak sokak tanker ve çeşme aramaya mahkum edildi.
Mevcut yönetimlerin "su sorunu" karşısındaki tutumları ve çözüm önerileri eleştirilerin odağında yer alırken; İstanbul'un susuzluktan kırıldığı 90'lı yılları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıyla yok eden eski Bakan Veysel Eroğlu, bugünkü tabloyu beceriksizlik olarak niteledi.
Eroğlu, yaşananların bir "kaynak sorunu" değil, tamamen bir "yönetim ve beceri sorunu" olduğunu vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB başkanlığı döneminde İSKİ Genel Müdürü olarak görev yapan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, SABAH'tan Tuba Kalçık'ın sorularına şu yanıtı verdi:
İstanbul'da 90'lı yılların en büyük sorunusu sorunu Cumhurbaşkanımızın belediyebaşkanlığı döneminde çözüldü. Siz de o dönemİSKİ Genel Müdürü'ydünüz. Bu sorunu çözmekiçin neler yaptığınızı anlatır mısınız?
Sayın Cumhurbaşkanımız, 27 Mart 1994 seçimlerindebelediye başkan adayıydı. O sırada biz deSayın Cumhurbaşkanımızla birlikte seçim içinhazırlık yapıyorduk. İstanbul'un ne gibi problemlerivar? Aşağı yukarı ben de dahil olmak üzereİstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik hocalargrubu olarak biz de Sayın Cumhurbaşkanımızasu meselesi nasıl çözülür, nasıl hallolur, çöpdağları nasıl kalkar, hava kirliliği nasıl giderilir,Haliç nasıl temizlenir gibi hususları yani bunlarınhepsini anlatmıştık. Hatta o sırada belediyebaşkan adayları vardı, bir programda hepsinesordu sunucu, tam Cumhurbaşkanımıza sıra geldiğizaman,"İstanbul'un en büyük problemi su"dedi.
Cumhurbaşkanımıza, "Başkan seçilirseniz siz bu meseleyi nasıl çözeceksiniz?" diye sorunca,bizim daha önceden kendisine hazırladığımızçok güzel bir tablo vardı, onu çıkardı ve gösterdi.Ve neticede herkes dedi ki "Ya Tayyip Bey hazır, kendisine güveniyor". O da dedi ki "Biz çözeriz, biz hazırız" dedi. Evet. Neticede gümbür gümbürseçimi kazandı. Tabii kazanınca ben TeknikÜniversite'de o zaman profesördüm ve bir anabilimdalı başkanıydım. Seçildikten birkaç gün sonrabeni aradı.
"Veysel Hocam neredesin, niye gelmedin?"dedi. Ben de"Sayın başkanım size gelen giden çoktur. Bir de ben meşgul etmeyeyim diye gelmedim. Ben şu an üniversitede çalışıyorum. Yani devlet memuruyuz"dedim."Yok yok" dedi,"acele gel". dedi. Neticede ben bir şey var herhaldediye aceleyle gittim. Bana "İSKİ'ye ne zaman başlıyorsun?"diye sordu. Şaşırdım, hiç böylebir teklif beklemiyordum. Düşündüm yaİSKİ'ye gelmek çok zor bir şey. ÇünküİSKİ iflas etmiş. Üretemiyor, su veremiyor.O dönemde iflas etmiş durumdaydı.Skandallarla anılır olmuştu. ErginGöknel olayı...
Cumhurbaşkanımıza"Sayın başkanım ben bir yıllığına gelir, su meselesini çözer, üniversitede çalışmalarıma dönerim" dedim.İstanbul'da 80 yıldır su kesintisi var,ben bir yılda bu sorunu çözeceğimeinanıyordum. 5 Mayıs 1994 günüİSKİ'de göreve başladım. İstanbul'unbaşta içme suyu meselesi olmak üzere,atık suların arıtılması, Haliç'in temizlenmesi,çevre problemlerinin giderilmesiiçin kolları sıvadık ve çalışmalarımıza başladık.Önce baktım ki İstanbul'da % 65 oranında sukaybı var.
Su yok ama olan su dağıtım şebekesindekayboluyor. Çünkü şebeke, sistem çökmüş, elekolmuş. İçme suyu dağıtan borular var, onlarelek gibi olmuş. Neticede ben şu anda birbaraj yapamam, dolayısıyla ne yapayım?Kaybı azaltayım. Osmanlı dönemindenkalmış borular. Hiç kimse de değiştirmemiş.Dolayısıyla önce bu eski borularıdeğiştirdik.
ANKARA'NIN SUSUZ KALMASIBİR YÖNETİM HATASI
Ankara'nın susuz kalmasınınasıl değerlendiriyorsunuz?
Ankara'nın susuz kalmasıtamamen yönetim hatasıdır.ASKİ 611 milyon m3 su iletmişancak faturalanan yani musluklaraulaşan miktar 371 milyonm3 idi. Kayıp kaçak oranı % 40.Kayıpları azaltmak için 7 yıldaciddi bir çalışma yapılmadı.İçme suyu şebekesi katlara ayrılmadı.Şebekede basıncın 30 ila80 metre su sütunu olması lazım.Düşük kotlara su geliyor, yüksekkotlara su çıkmıyor. Kesintiyiyanlış yapıyorlar. İlk su veriştekirli ve çamurlu su akıyor.Kesikköprü Barajı suyunun alınmayacağıifade edildi. Mecburkalınca su iletmekten gecikildiğianlaşıldı, üstüne üstlük yanlışişletme sebebiyle borular patladı.Kısa zamanda tamiratlarve ilave hatlar yapılamadı.
2025 Haziran ayında ÇamlıdereBarajı'nın taban sularının yüzerterfi merkeziyle alınmaya başlanmasıgerekirdi, gecikildi. AnkaraBüyükşehir Belediye Başkanı,Gerede'den su gelmiyor diyor.Hayır, Gerede'den su geliyorama bu sene biraz az geldi. ZatenBaşkan konuşma yaparken arkasındakigrafik de Gerede'den sugeldiğini gösteriyor. Kimse DSİ'yisuçlamasın. Bakın İstanbul'da1994'ten itibaren bütün barajları,arıkma tesislerini İSKİ olaraközkaynakla biz yaptık. İçme suyuşebekesini tamamen İSKİ olarakbiz yaptık. Ankara BüyükşehirBelediyesi'nin su kaynaklarınınen iyi işletilmesi için optimizasyonprogramlarının hazırlanmasışart.
ASKİ gelirlerinin büyükşehirbelediyesini fonlamasınınönlenmesi, festival, heykel vesaçma kuleler yerine Ankara'nınaltyapısının tamamlanmasıelzemdir. İçme suyu tesisleri,kanalizasyon ve atık su arıtma,yağmur suyu hatları ve dereıslahları öncelikli olarak yatırımprogramına alınmalıdır. Bunlaryapılırsa Ankara halkı lüzumsuzbina altına su deposu yapmaktankurtulur. ASKİ'nin kendigörevi icabı yapacağı yatırım,Ankaralıların bina altlarına imalettirecekleri toplam depo maliyetininçok altında olacaktır.Türkiye'de herhangi bir yerde suakmıyorsa belediyelerinde yönetimproblemi vardır. Su kesintisiolan belediye ciddi altyapı çalışmalarıylave iyi bir su yönetimi ilevatandaşlarımıza susuzluk çektirmez.Türkiye'nin su sorunuyok. Beceriksiz yöneticiler var.
İMAMOĞLU 1 LİTRE SU GETİRMEDİ
İmamoğlu döneminde İstanbul'un suyuna dair hiçbir şey yapılmadı. İstanbul'a bir litre su getirmedi. Yaptığını iddia eden varsa buyursun. 7 tane derenin suyunu Erdoğan getirdi. Ve bu bir destandır. İmamoğlu bir çivi bile çakmadı. İstanbul'da 2040'a kadar su sıkıntısı olmayacak diye 1995 yılında ilan etmiştik, hâlâ da bu sözün arkasındayım. Ehil ve liyakatli yönetimlerle bu gerçekleşir. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde Yeşilçay ve Melen suları da İstanbul'a akıtıldı. Hatta İstanbul Boğazı'nın altından dev bir tünel açarak Melen suyunu Avrupa yakasına da ilettik.
KASAYASAHİP ÇIKTIK
İçme suyu tasfiye tesislerindeki bakımsızlık sebebiyle bu tesislere giren su, tesis çıkışında daha da kirleniyordu. Dolayısıyla onların hepsini çok kısa zamanda düzene soktuk. İSKİ'nin kasasına sahip çıktık. Aboneleri, müşteri olarak gördük. Herkesi kucakladık. Neticede İstanbul da bize inandı. Birinci adımda bunu yaptık. İkinci adımda Ömerli Barajı'nda su vardı ama boru hatları eski olduğu için yeteri kadar suyu getiremiyordu. Dolayısıyla oraya devleti beklemeden müdahale ettik. Bazıları şimdi DSİ'yi suçluyor, Ankara'da. Ama biz o yıllarda belediye olarak kendimiz yapmıştık.
NİNEYLE BİRLİKTE AĞLADIK
Darlık Barajı yapıldığı dönemde mutlak koruma alanında bir köy vardı. Yıkıma gideceğimiz zaman orada bir nine gördük. Cumhurbaşkanımıza 'Ben bu dere kenarında, eşim ile nişanlıyken el ele tutuşurduk, burada gezerdik' diyerek ağladı. Nine 90 yaşında falandı. Nine ağlayınca, Tayyip Beyefendi de ben de ağlamaya başladık. Tayyip Beyefendi 'Biz burada yıkım yapamayız' dedi. Neticede yıkım yapmadan ayrıldık.
ÖMERLİ'DENSU GETİRDİK
İlk defa Türkiye'de İSKİ Genel Müdürlüğü olarak içinden otomobili geçen 2 metre 20 santim çapındaki boruyla biz Ömerli'den Çamlıca'ya su getirdik. Ayrıca özellikle Ömerli'den Pendik tarafına oradan da bir hat çektik. Dolayısıyla Ömerli suyunu getirerek su kesintilerini kaldırdık. Ömerli Barajı suyunu dev borularla getirdik. Ve 8 ayda bunları yaptık. Söz verdiğim gibi bir yıl içinde İstanbul'un su sorununu çözmüş olduk.
SÖZÜMÜZÜTUTTUK
1 Ocak 1995 saat 08.59'da İstanbul'da su kesintilerine son vereceğiz dedik ve Allah'a şükür sözümüzü tutarak bu tarihten itibaren İstanbul'da su kesintisi yaşatmadık. 1994'ten itibaren; şehrin acil su ihtiyacını karşılamak için planlar yapılmıştır. İçme suyu arıtma tesislerinin kapasitesi, günlük 1 milyon m3'den 3.6 milyon m3'e yükseltilmiştir. 9 adet baraj ve regülatör, 5 adet yeni içme suyu arıtma tesisi, 5 adet içme suyu arıtma tesisi yenileme ve kapasite artırımı, 61 adet dev su haznesi, 79 adet terfi merkezi, 791 km içmesuyu isale hattı, 7.122 km içme suyu şebeke borusu döşenmiştir.
TEMELATMAHİKAYESİ
Size ilginç bir şey de anlatmak isterim. Cumhurbaşkanımıza, 'Sayın Başbakanım, SHP '7 Dereden 7 Tepeye Su'diye yazdı. Ama bir barajın bile daha yüzde beşini bile bitirmemişler. Baraj inşaatı halen temel safhasında. Biz burada yeniden temel atalım dedim. Kendisi de bana 'Basın gelmez' dedi. O zamanki durumu biliyorsunuz. Basın hep menfi. Ben dedim ki 'Valimizi çağıralım. Çünkü Sayın Başkanım, bunlar iki gün sonra biz yaptık derler'. 'Tamam ama vali de gelmeyebilir' dedi.
Rahmetli Hayri Kozakçıoğlu ile dostluğum vardı ve ben bizzat arayarak kendisini davet ettim. Vali de geldi ve Düzdere barajının temelini attık. Hayri Kozakçıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve ben. İlk barajda 21 Temmuz 1994 tarihinde temel atıp 7 adet Istranca Barajı'nı bitirip sularını İstanbula akıttık. Baraj havzalarını koruduk.