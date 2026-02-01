Başkan Erdoğan döneminde çözülen sorun CHP’li belediyelerle yeniden hortladı! Veysel Eroğlu tespiti koydu: “Su sorunu yok beceriksizlik var"





Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB başkanlığı döneminde İSKİ Genel Müdürü olarak görev yapan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, SABAH'tan Tuba Kalçık'ın sorularına şu yanıtı verdi:

İstanbul'da 90'lı yılların en büyük sorunusu sorunu Cumhurbaşkanımızın belediyebaşkanlığı döneminde çözüldü. Siz de o dönemİSKİ Genel Müdürü'ydünüz. Bu sorunu çözmekiçin neler yaptığınızı anlatır mısınız?



Sayın Cumhurbaşkanımız, 27 Mart 1994 seçimlerindebelediye başkan adayıydı. O sırada biz deSayın Cumhurbaşkanımızla birlikte seçim içinhazırlık yapıyorduk. İstanbul'un ne gibi problemlerivar? Aşağı yukarı ben de dahil olmak üzereİstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik hocalargrubu olarak biz de Sayın Cumhurbaşkanımızasu meselesi nasıl çözülür, nasıl hallolur, çöpdağları nasıl kalkar, hava kirliliği nasıl giderilir,Haliç nasıl temizlenir gibi hususları yani bunlarınhepsini anlatmıştık. Hatta o sırada belediyebaşkan adayları vardı, bir programda hepsinesordu sunucu, tam Cumhurbaşkanımıza sıra geldiğizaman,"İstanbul'un en büyük problemi su"dedi.

Cumhurbaşkanımıza, "Başkan seçilirseniz siz bu meseleyi nasıl çözeceksiniz?" diye sorunca,bizim daha önceden kendisine hazırladığımızçok güzel bir tablo vardı, onu çıkardı ve gösterdi.Ve neticede herkes dedi ki "Ya Tayyip Bey hazır, kendisine güveniyor". O da dedi ki "Biz çözeriz, biz hazırız" dedi. Evet. Neticede gümbür gümbürseçimi kazandı. Tabii kazanınca ben TeknikÜniversite'de o zaman profesördüm ve bir anabilimdalı başkanıydım. Seçildikten birkaç gün sonrabeni aradı.

"Veysel Hocam neredesin, niye gelmedin?"dedi. Ben de"Sayın başkanım size gelen giden çoktur. Bir de ben meşgul etmeyeyim diye gelmedim. Ben şu an üniversitede çalışıyorum. Yani devlet memuruyuz"dedim."Yok yok" dedi,"acele gel". dedi. Neticede ben bir şey var herhaldediye aceleyle gittim. Bana "İSKİ'ye ne zaman başlıyorsun?"diye sordu. Şaşırdım, hiç böylebir teklif beklemiyordum. Düşündüm yaİSKİ'ye gelmek çok zor bir şey. ÇünküİSKİ iflas etmiş. Üretemiyor, su veremiyor.O dönemde iflas etmiş durumdaydı.Skandallarla anılır olmuştu. ErginGöknel olayı...

Cumhurbaşkanımıza"Sayın başkanım ben bir yıllığına gelir, su meselesini çözer, üniversitede çalışmalarıma dönerim" dedim.İstanbul'da 80 yıldır su kesintisi var,ben bir yılda bu sorunu çözeceğimeinanıyordum. 5 Mayıs 1994 günüİSKİ'de göreve başladım. İstanbul'unbaşta içme suyu meselesi olmak üzere,atık suların arıtılması, Haliç'in temizlenmesi,çevre problemlerinin giderilmesiiçin kolları sıvadık ve çalışmalarımıza başladık.Önce baktım ki İstanbul'da % 65 oranında sukaybı var.

Su yok ama olan su dağıtım şebekesindekayboluyor. Çünkü şebeke, sistem çökmüş, elekolmuş. İçme suyu dağıtan borular var, onlarelek gibi olmuş. Neticede ben şu anda birbaraj yapamam, dolayısıyla ne yapayım?Kaybı azaltayım. Osmanlı dönemindenkalmış borular. Hiç kimse de değiştirmemiş.Dolayısıyla önce bu eski borularıdeğiştirdik.