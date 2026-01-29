Mansur Yavaş sıkıştı! "Benim evimde hiç su kesilmedi" dedi sorduğu soruya pişman oldu
Ankara'da arızalar ve kuraklığın etkisiyle aylarca süren su kesintileri ve basınç düşüklüğü vatandaşları mağdur ederken, ABB Başkanı Mansur Yavaş "Benim evimde hiç su kesilmedi" dedi. Mansur Yavaş’ın katıldığı programda “Suyu kesilenler el kaldırsın” çağrısı üzerine salondakilerin yarısının el kaldırması başkentte yaşanan su krizini bir kez daha ortaya koydu.
Cumhuriyet Halk Partili isimler tarafından yönetilen il ve grevler çöp dağları ve susuzlukla gündemden düşmedi.
ARIZALAR VE KURAKLIK KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ
Bu illerden biri de Mansu Yavaş yönetimindeki Ankara. Başkentte arızalar ve kuraklığın da etkisiyle aylar süren su kesintileri ve basınç düşüklüğü yaşandı.
Vatandaş mağdur olurken Yavaş ise çok su kesintisinin yaşanmadığını öne sürdü.
MANSUR YAVAŞ: BENİM EVİMDE HİÇ SU KESİLMEDİ
Katıldığı bir programda gençlere konuşan Yavaş yüzde 98 oranında su verildiğini savunarak, "Açık söyleyeyim benim evimde hiç su kesilmedi. Ben 48 daireli bir apartmanda oturuyorum depomuz var ve ben Ankara'nınbüyük çoğunluğının su sıkıntısı çekmediğini düşünüyorum."dedi.
SUYU KESİLENLER EL KALDIRSIN
Mansur Yavaş daha sonra"Bana jest olsun diye söylemiyorum kimin suyu kesildi. Kkesilenler elini kaldırsın" demesi üzerine gençlerin yarısı el kaldırdı.
YAVAŞ'IN ZOR ANLARI
Salonda gülüşmeler yaşanırken Yavaş, "Yarı yarıya ama şöyle su kesintisi planlı su kesintisi yapıyorsunuz. 2 saat 3 saat su kesintisi yapmadan su almayanlara nasıl su verilecek ki"dedi.