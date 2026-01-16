Başkan Erdoğan Başkent'teki susuzluk hakkında konuştu! "Bu görüntülerden utanın artık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TRT Genç Kanalı" açılış programında konuştu. Ankaralı'nın susuzluğa mahkûm edildiğini belirterek, "Her işleri gibi bunu da ellerine bulaştırdılar. Bunun yerine medyayı ve beni hedef alıyorlar. Gecenin ayazında su nöbeti bekleyenlere ve bunu haberleştirenler mi suçlu?" dedi. Erdoğan şunları söyledi:

ELLERİN BULAŞTIRDILAR

Ankara'da milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında susuzluğa mahkum edildi.



Aileler en temel ihtiyaçlarını giderebilmek için çeşmenin başında saatlerce nöbet tuttu.



Her işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar.



2026'nın Türkiye'sine asla yakışmayan sahnelerine hepimiz kimi zaman üzülerek kimi zaman sorumlular adına utanarak şahit olduk.



Kamu yararını gözeten basın kuruluşlarımız da milyonları perişan eden bu sorunu haberleştirdiler.



Özürdilemek yerine sorunu haberleştiren bağımısz medyayı suçluyor, şahsımızı hedef alıyor.



Gecenin ayazında elinde su bidonlarıyla sıraya sokanlar mı suçlu yoksa bunu haberleştirenler mi suçlu? AİLE KURUMU TEHDİT ALTINDA

Konuşmasında aile kurumunun büyük tehlike altında olduğunu da söyleyen Başkan Erdoğan, "Günümüzde aile kurumu daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı ve kuşatma altındadır. Dizilerden sinema filmlerine, çizgi filmlerden oyuncaklara kadar her yere özenle yerleştirilen karakterlerle sapkınlıklar teşvik ediliyor" dedi.

BAĞIMLILIK TERÖRDEN TEHLİKELİ

Erdoğan, "Son dönemde ülkemizde yaşanan aile facialarına baktığımızda en büyük müsebbibin alkol, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu olduğunu görüyoruz. Boşanmaların ve aile kavgalarının en başında da bu illetler geliyor. Ekran, sanal bahis, kumar, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı terör kadar tehlikeli" diye konuştu.