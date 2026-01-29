Cuma hutbesi 30 Ocak 2026: Diyanet'ten kalpleri temizleyecek tövbe ve arınma çağrısı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30 Ocak 2026 tarihli Cuma hutbesinde, müminlerin günahlarından arınarak samimi bir tövbeye yönelmesi vurgulandı. Hutbede, Pazartesi gecesi idrak edilecek Berat Kandili'nin manevi bir başlangıç için en büyük fırsat olduğu mesajı öne çıktı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30 Ocak 2026 tarihli Cuma hutbesinde, Berat Kandili öncesi samimi bir tövbe ile günahlardan arınmanın önemi vurgulandı. Hutbede, Allah'ın rahmetinden ümit kesilmemesi gerektiği ve hatalarda ısrar etmemenin takva sahibi müminlerin özelliği olduğu bildirildi.
30 OCAK CUMA HUTBESİ KONUSU
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 30 Ocak 2026 tarihli Cuma hutbesi, "Tövbeye Yönelmek"başlığını taşıdı.Hutbe, insanın unutabilen ve hata yapabilen bir varlık olduğunu hatırlatırken , asıl kaybın "nasıl olsa Allah affeder" diyerek günahlara dalmak ve tövbe kapısını aralamayı ihmal etmek olduğuna dikkat çekildi. Yarın camilere gidecek olan müminlere, zamanın hızla geçtiği ve ömür sermayesinin tükendiği hatırlatılarak Berat Kandili gibi mübarek vakitlerin önemi vurgulandı.
TÖVBE HAYIRLI BİR EYLEMDİR
Hutbede, her insanın yanılıp hata yapabileceği gerçeği ve tövbenin hayırlı bir eylem olduğu şu hadis-i şerif ile ifade ediliyor:
"Her insan hata yapar; hata yapanların en hayırlısı ise hatasına tövbe edendir."
AYET VE HADİSLERLE TÖVBE ÇAĞRISI
Hutbe içeriği şu kutsal referanslar üzerine bina ediliyor:
🔶 Hadis-i Şerif: Bir kulun kalbinde ümit ve korku bir arada olunca, Allah ona umduğunu verir, korktuğundan da onu emin kılar.
🔶 Ayet-i Kerime:"De ki: Ey kendi aleyhlerine günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder."
NEDEN ŞİMDİ BU KONU?
Önümüzdeki Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandiliidrak edilecek. Toplumu huzursuzluğa, aileleri mutsuzluğa ve ticareti bereketsizliğe sürükleyen haramlardan uzaklaşmak için bu mübarek gece büyük bir fırsattır. Bu hutbe ile günahların kalpte iz bırakan bir leke gibi olduğu ve bu lekenin kalbi karartarak hakikati duymayı engellediği hatırlatılarak, toplumsal bir manevi uyanış amaçlanmaktadır.
30 OCAK CUMA HUTBESİ TAM METNİ
Tarih: 30.01.2026
﷽
وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُٓوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْۖ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُۖ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
كُلُّ بَنِي اٰدَمَ خَطَّاءٌ.وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ.
TÖVBEYE YÖNELMEK
Muhterem Müslümanlar!
Bir defasında Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ölüm döşeğinde olan bir gencin ziyaretine gitti ve ona "Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu. O genç, "Ey Allah'ın Resûlü! Rabbimin rahmetini ümit ediyorum, ama günahlarımdan da korkuyorum" diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyurdu: "Bir kulun kalbinde ümit ve korku bir arada olunca, Allah ona umduğunu verir, korktuğundan da onu emin kılar."[1]
Aziz Müminler!
İnsan, beşerdir; unutur, yanılır, hata eder. Kimi zaman Rabbinin emir ve yasaklarına uymakta rehavete kapılır, kimi zaman da kul ve kamu hakkını gözetmeyerek günaha dalar. Ancak şu hususlar çok önemlidir: Kişi, günahlarını küçük görmemelidir. Haramlarla övünmemelidir. Hata ve yanlışlarında ısrar etmemelidir. Cenâb-ı Hak, takva sahibi müminlerin bu özelliğini bizlere şöyle haber vermektedir: "Onlar, çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlar, hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler."[2]
Değerli Müslümanlar!
Zaman hızla akıp gidiyor. Ömür sermayemiz tükeniyor. Her geçen gün, ahiret hayatına bir adım daha yaklaşıyoruz. Dikkat edelim! Şu kısacık hayatımızın sonucu, ebedi mutluluk veya hüsrana uğramak olabilir. Bizim için en bereketli kazanç; Rabbimizin razı olduğu amelleri eda etmek, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in güzel ahlakını kuşanmaktır. İyilikleri düstur edinmek, kötülüklerden uzak durmaktır. En büyük kaybımız ise; 'Nasıl olsa Allah affeder', 'Vakti gelince tövbe ederim' gibi düşüncelere kapılarak günahlara dalmak, tövbe kapısını aralamayı ihmal etmektir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) hadis-i şeriflerinde, "Her insan hata yapar; hata yapanların en hayırlısı ise hatasına tövbe edendir"[3] buyurmaktadır.
Kıymetli Müminler!
Önümüzdeki Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandilini idrak edeceğiz. Bu mübarek geceyi, hayatımıza yeni bir başlangıç için fırsat bilelim. Hatalarımızı gözden geçirelim, işlediğimiz günahlara tövbe edelim. Ruhumuzu huzursuzluğa, ailemizi mutsuzluğa, iş ve ticaretimizi bereketsizliğe götüren her türlü haramdan uzak duralım. Zaaflarımıza yenik düşüp günaha düştüğümüzde ise Yüce Rabbimizin af ve mağfiretine sığınalım. Unutmayalım ki, günah, kalpte iz bırakan bir leke gibidir. Küçük görülen bu leke, süreklilik arz ederse giderek büyür ve kalbin kararmasına sebep olur. Kalp kararınca da akıl, idrak edemez; göz, hakkı göremez; kulak hakikati duyamaz, dil doğruyu söyleyemez hale gelir.
Bu vesileyle Berat Kandilimizi şimdiden tebrik ediyoruz. Hutbemizi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitirmek istiyorum: "De ki: Ey kendi aleyhlerine günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."[4]
[1] İbn Mâce, Zühd, 31.
[2] Âl-i İmrân, 3/135.
[3] İbn Mâce, Zühd, 30.
[4] Zümer, 39/53.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü