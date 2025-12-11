Kandil ne zaman, hangi gün 2025? Yılın son kandil tarihi ve dini günler tarihi
En yakın kandil tarihi ne zaman olduğu araştırılıyor. 2025 yılının son kandil gecesi ve dini takvim vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Manevi atmosferiyle gönüllere huzur veren kandil geceleri, yıl boyunca ibadet, dua ve kardeşlik duygularımızın daha da güçlendiği mübarek zamanlardır. Peki kandil gecesi ne zaman?
Regaip Kandili, üç ayların gelişiyle birlikte bereket ve mağfiret umutlarının arttığı, müminlerin gönlünde özel bir yere sahip olan mübarek gecelerden biridir. Peki kandil ne zaman, hangi gün 2025? İşte yılın son kandil tarihi ve dini günler tarihi…
KANDİL NE ZAMAN 2025?
Diyanet'in resmi takvimine göre yılın son kandili olan Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edecek.
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili
15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili
19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı