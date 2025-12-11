takvim-logo

Kandil ne zaman, hangi gün 2025? Yılın son kandil tarihi ve dini günler tarihi

En yakın kandil tarihi ne zaman olduğu araştırılıyor. 2025 yılının son kandil gecesi ve dini takvim vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Manevi atmosferiyle gönüllere huzur veren kandil geceleri, yıl boyunca ibadet, dua ve kardeşlik duygularımızın daha da güçlendiği mübarek zamanlardır. Peki kandil gecesi ne zaman?

Kandil ne zaman, hangi gün 2025? Yılın son kandil tarihi ve dini günler tarihi

Regaip Kandili, üç ayların gelişiyle birlikte bereket ve mağfiret umutlarının arttığı, müminlerin gönlünde özel bir yere sahip olan mübarek gecelerden biridir. Peki kandil ne zaman, hangi gün 2025? İşte yılın son kandil tarihi ve dini günler tarihi…

KANDİL NE ZAMAN 2025?

Diyanet'in resmi takvimine göre yılın son kandili olan Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edecek.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili

15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı

16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

19 Mart 2026 Perşembe Arefe

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

16 Haziran 2026 Salı Hicri Yılbaşı

25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü