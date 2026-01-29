YPG tekme yediği ABD'ye bir kez daha yalvardı! Elebaşı İlham Ahmed "Asker çekmeyin" diyecek kadar düştü | Graham'dan skandal adım
Suriye'de başsız kalan YPG, tekme yediği ABD'ye bir kez daha yalvardı. Elebaşı İlham Ahmed, "ABD’den Kürt sorununa siyasi bir çözüm bulunana kadar geri çekilmeyi değerlendirmemesini istiyoruz" dedi. Ahmed, birkaç gün önce de İsrail hükümetinden yardım dilenmişti. Öte yandan ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Washington’un PKK/SDG terör örgütüne desteğe devam etmesini savunuyor. Graham, Senato’ya “Kürtleri (SDG'yi) Koruma Yasası” adını verdiği yasayı sunmaya hazırlanıyor.
ABD'den ise YPG için"kullandık, attık"itirafı geldi. ABD Başkanı Donald Trump, YPG'yi kastederek"Muazzam miktarlarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizden ziyade kendileri için yapıyorlardı"ifadelerini kullandı.
"SDG'NİN MİSYONU SONA ERDİ ENTEGRE OLSUNLAR"
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise "SDG'nin misyonu sona erdi" deyip elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e "entegre olun" uyarısında bulundu.
Barrack, "Suriye'de artık tanınmış merkezi bir hükümet var. Bu durum, ABD-SDG ortaklığının gerekçesini değiştirmiştir. Şam artık DAEŞ'in gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye istekli ve hazır olduğundan, SDG'nin sahadaki başlıca DAEŞ karşıtı güç olma amacı büyük ölçüde sona ermiştir"ifadelerini kullandı.
Başsız kalan YPG, İsrail ve Fransa'dan destek isterken Şam ateşkes ve entegrasyon için 15 günlük mühlet verdi.
ELEBAŞI AHMED YİNE ABD'YE YALVARDI
YPG elebaşı İlham Ahmed ise bir kez daha bölgeden askeri güçlerini çekmeye hazırlanan ABD'ye yalvardı.
ABD merkezli WSJ'de yer alan habere göre YPG'li Ahmed, "ABD'den Kürt sorununa siyasi bir çözüm bulunana kadar geri çekilmeyi değerlendirmemesini istiyoruz" şeklinde konuştu.
Ahmed, "ABD'nin geri çekilmesi şu an Kürt bölgelerine saldıran grupları cesaretlendirir"dedi.
AYAK BAĞI GRAHAM: SENATOYA "SDG'YE KALKAN OLMA" YASASI
Öte yandan bazı ABD Kongre üyeleri, hem açıktan hem de kapalı kapılar ardında Washington'un PKK/SDG terör örgütüne desteğe devam etmesini istiyor. O isimlerden biri de ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham.
İsrail'le yakın temasta olan Graham, Senato'ya "Kürtleri (SDG'yi) Koruma Yasası" adını verdiği yasayı sunmaya hazırlanıyor.
YPG destekçisi senatör "Kürtlere bir şey olursa, gelecekte müttefik bulmakta zorlanırız. Amerika için bölgedeki en kötü sonuç, Kürtlerin terk edilmesi olur. Onları Amerika'ya destek oldukları için cezalandırmanın anlamı yok"şeklinde konuştu.
PYD ve Barzaniler de Graham'ın senatoya sunmaya hazırlandığı "SDG'ye kalkan olma"yasasına arka çıkıyor.