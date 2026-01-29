YPG tekme yediği ABD'ye bir kez daha yalvardı! Elebaşı İlham Ahmed "Asker çekmeyin" diyecek kadar düştü | Graham'dan skandal adım

Suriye'de SDG/ YPG'nin "DEAŞ" bahanesiyle sürdürdüğü varlığın bir hükmü kalmadı. Halep'ten başlayıp Deyrizor, Rakka ve Haseke'ye uzanan operasyonlarla YPG'nin elinden DEAŞ gardiyanlığı alındı.



ABD'den ise YPG için"kullandık, attık"itirafı geldi. ABD Başkanı Donald Trump, YPG'yi kastederek"Muazzam miktarlarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizden ziyade kendileri için yapıyorlardı"ifadelerini kullandı.

"SDG'NİN MİSYONU SONA ERDİ ENTEGRE OLSUNLAR"



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise "SDG'nin misyonu sona erdi" deyip elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e "entegre olun" uyarısında bulundu.



Barrack, "Suriye'de artık tanınmış merkezi bir hükümet var. Bu durum, ABD-SDG ortaklığının gerekçesini değiştirmiştir. Şam artık DAEŞ'in gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye istekli ve hazır olduğundan, SDG'nin sahadaki başlıca DAEŞ karşıtı güç olma amacı büyük ölçüde sona ermiştir"ifadelerini kullandı.