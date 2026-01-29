Cuma hutbesi 30 Ocak 2026: Diyanet'ten kalpleri temizleyecek tövbe ve arınma çağrısı

İnsan hata yapan bir varlıktır; ancak hata yapanların en hayırlısı, vakit kaybetmeden hatasına tövbe edendir. (Fotoğraflar Takvim Grafik Servisi tarafından oluşturulmuştur) AYET VE HADİSLERLE TÖVBE ÇAĞRISI Hutbe içeriği şu kutsal referanslar üzerine bina ediliyor: 🔶 Hadis-i Şerif: Bir kulun kalbinde ümit ve korku bir arada olunca, Allah ona umduğunu verir, korktuğundan da onu emin kılar. 🔶 Ayet-i Kerime:"De ki: Ey kendi aleyhlerine günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder."

Diyanet, 30 Ocak 2026 tarihli hutbesinde insanın beşeriyet gereği unutabileceğini, yanılabileceğini ve günaha dalabileceğini hatırlatıyor. NEDEN ŞİMDİ BU KONU? Önümüzdeki Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandiliidrak edilecek. Toplumu huzursuzluğa, aileleri mutsuzluğa ve ticareti bereketsizliğe sürükleyen haramlardan uzaklaşmak için bu mübarek gece büyük bir fırsattır. Bu hutbe ile günahların kalpte iz bırakan bir leke gibi olduğu ve bu lekenin kalbi karartarak hakikati duymayı engellediği hatırlatılarak, toplumsal bir manevi uyanış amaçlanmaktadır. 30 OCAK CUMA HUTBESİ TAM METNİ Tarih: 30.01.2026 ﷽ وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُٓوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْۖ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُۖ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بَنِي اٰدَمَ خَطَّاءٌ.وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. TÖVBEYE YÖNELMEK Muhterem Müslümanlar! Bir defasında Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ölüm döşeğinde olan bir gencin ziyaretine gitti ve ona "Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu. O genç, "Ey Allah'ın Resûlü! Rabbimin rahmetini ümit ediyorum, ama günahlarımdan da korkuyorum" diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyurdu: "Bir kulun kalbinde ümit ve korku bir arada olunca, Allah ona umduğunu verir, korktuğundan da onu emin kılar."[1] Aziz Müminler! İnsan, beşerdir; unutur, yanılır, hata eder. Kimi zaman Rabbinin emir ve yasaklarına uymakta rehavete kapılır, kimi zaman da kul ve kamu hakkını gözetmeyerek günaha dalar. Ancak şu hususlar çok önemlidir: Kişi, günahlarını küçük görmemelidir. Haramlarla övünmemelidir. Hata ve yanlışlarında ısrar etmemelidir. Cenâb-ı Hak, takva sahibi müminlerin bu özelliğini bizlere şöyle haber vermektedir: "Onlar, çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlar, hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler."[2]