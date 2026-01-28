İmralı'nın Suriye'de önerdiği "3. yol" özerklik mi? Apo zamana oynadı Buldan YPG'ye arka çıktı: Dışarıdaki savaş içerideki barışı boğar
Terörsüz Türkiye süreci "YPG" ile sınanıyor. Kandil ve DEM'in sabotaj kervanına İmralı Heyeti de dahil oldu. Saçını örerek YPG ile saf tutan Pervin Buldan önce "devlet aklını" hedef aldı sonra da "dışarıdaki savaş, içerideki barışı boğar" diyecek kadar ileri gitti. Buldan, Suriye için Öcalan'ı öne sürüp '3. Yol' tarifi yaptı. "Katı merkeziyetçi yapı çözüm getirmez" sözleriyle YPG tezlerine destek verdi. Yayımlanan İmralı tutanakları da Öcalan'ın YPG'ye net bir çağrı yapmadığını, süreci zamana yaymak istediğini gösterdi. Bu tablodan zemin bulan YPG ayak diredi, Kandil süreci sabote etti.
Suriye'de SDG fiili olarak çökerken; YPG isimli terör yapısı Ayn-El Arab, Haseke ve Kamışlı hattında sıkıştı. Entegrasyon için 15 günlük mühlet verildi ve ateşkes anlaşması imzalandı.
Suriye basını Şam ve YPG arasında yeni bir anlaşmanın olduğunu duyurdu. İddia edilen anlaşmaya göre; Suriyeli güvenlik güçleri, Haseke ve Kamışlı da dâhil olmak üzere bazı bölgelere konuşlandırılacak. SDG'nin devlet kurumlarına entegrasyonu için düzenlemelere başlanacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE "SURİYE" SINAMASI
SDG'nin Kandil'in baskısıyla entegrasyonda ayak diremesiyle başlayan çatışmalar, Terörsüz Türkiye süreci için de ciddi bir sınamaya yol açtı. DEM Parti, Suriye'deki gelişmelerden yola çıkarak süreci sabote edecek eylem ve söylemlere taraf oldu.
PKK/KCK elebaşları sokakları terörize etmek için ayaklanma çağrısı yaptı. Nusaybin'de Türk bayrağını hedef alan kalleş bir saldırı düzenlendi. YPG elebaşları sıraya girip İsrail'den yardım istedi. Aynı gün destek DEM Parti'den geldi. Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, Suriye'nin kuzeyinde PYD elebaşlarıyla bir araya geldi.
DEM'liler Meclis kürsüsünde süreci tehdit edip "Bu ateş Türkiye'yi de yakar" dedi. DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise "SDG Kürtlerin temsilcisidir" diyerek YPG terörünü meşrulaştırmaya kalktı.
BULDAN ÖNCE SAÇINI ÖRDÜ SONRA "3. YOLA" SARILDI
Tartışmalar sürerken saçını örerek YPG'ye destek paylaşımları yapan DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'dan "3. Yol" çıkışı geldi.
PKK medyasına demeç veren Buldan, İmralı görüşmelerini öne sürdü. Öcalan'ın halkların kendi kararlarını özgürce alacağı ne rejime ne de dış müdahaleye muhtaç olduğu bir 'Üçüncü Yol' önerdiği söyledi.
İmralı'nın Suriye için"yerel demokrasi"merkezli bir model vurguladığını dile getiren Buldan, "Suriye adı değişen fakat özü değişmeyen diktatörlük rejimlerine kurban edilmemelidir" ifadeleriyle Şam'ı hedef aldı.
YPG İLE AYNI ÇİZGİDE: "MERKEZİYETÇİ YAPININ GETİRECEĞİ ÇÖZÜM YOK"
YPG'nin entegrasyona şart olarak koştuğu "adem-i merkeziyetçilik" isimli özerklik sistemine destek veren Buldan, "Suriye'de ısrar edilen katı merkeziyetçi yapının üreteceği herhangi bir demokrasi, herhangi bir birlik, herhangi bir çözüm yoktur; tersine, hep gördüğümüz üzere, intikam döngüleri ile hareket eden, halkları açık şekilde yok sayan, kimlikleri yok sayan, anayasal güvencelere sırt çeviren bir tablo var" dedi.
DEVLET AKLINI HEDEF ALDI
Sürecin başından bu yana Öcalan'la 11 kez İmralı'da bir araya gelen Buldan, "devlet aklını" hedef aldı.
DEM'li Buldan şu ifadeleri kullandı:
Meseleyi hep sınır güvenliği ve 'terör' parantezine sıkıştırarak yol alamaz devlet aklı. Daha önce de ifade ettik, tekrar belirtelim. Öcalan'ın yaklaşımı şudur: Türkiye'deki Kürt meselesinin demokratik çözümü, Ortadoğu'daki tüm kilitleri açacak anahtardır. Eğer Türkiye, kendi içindeki barışı sağlar, Türk-Kürt ilişkilerine hakkaniyetle yaklaşırsa; Suriye, Irak ve İran'daki Kürtlerle kuracağı ilişki de bir "tehdit" değil, devasa bir güç birliğine dönüşür. Türkiye'de demokratik çözüm, Türkiye'yi rahatlatmakla kalmaz, bölgede birlikte yaşama fikrine alan açar. Domino etkisi olur…
BULDAN DA SABOTAJ KERVANINA KATILDI: DIŞARIDAKİ SAVAŞ İÇERİDEKİ BARIŞI BOĞAR
"Dışarıdaki savaş, içerideki barışı boğar" diyerek süreci sabote edecek yüksek tondan bir çıkış yapan Pervin Buldan, "Fakat görüyoruz ki bir ressamın tabloyu sadece çerçevesinden ibaret görmesine benziyor Türkiye'nin Suriye yaklaşımı. Suriye konusu sürecin önüne koşuldu, bunun da eleştirisini yaptık. Tersi durum en doğru olandı. Bizim iddiamız ve dikkat çektiğimiz şey şu; iç barış, dış barışın kapısını açar. Ama tersi de doğrudur; dışarıdaki savaş, içerideki barışı boğar" şeklinde konuştu.
Buldan'ın "Suriye için 3. Yol" çıkışından hareketle İmralı tutanakları incelendiğinde Öcalan'ın "yerel demokrasi" adı altında muğlak mesajlar verdiği görüldü.
Tutanaklara göre Öcalan, "Suriye için ne mezhep ne etnik temelli, yerel bağlamda güçlendirilmiş bir demokrasi gerekiyor. Asıl sorun bu kavramın içinin nasıl doldurulacağı ve anayasaya dahil edileceği" ifadelerini kullandı. "Demokratik şartlar sağlanmazsa Şara yarın diktatöre dönüşebilir" diyerek Şara'yı hedef gösterdi.
SURİYE TURNUSOLU
Öcalan'ın Suriye'deki SDG isimli yapılanmaya net bir şekilde fesih çağrısı yaptığı görülmezken; İmralı'nın sergilediği muğlak tutum DEM Parti ve Kandil'in süreci sabote etmesine zemin hazırladı.
YPG entegrasyonda ayak diredi, Suriye'deki süreç bir turnusol görevi gördü.