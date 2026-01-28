İmralı'nın Suriye'de önerdiği "3. yol" özerklik mi? Apo zamana oynadı Buldan YPG'ye arka çıktı: Dışarıdaki savaş içerideki barışı boğar

Buldan, Öcalan'ın ne rejime ne de dış müdahaleye muhtaç olduğu bir 'Üçüncü Yol' önerdiğini söyledi (Haberin fotoğrafları TAKVİM Foto Arşiv'e aittir)





YPG İLE AYNI ÇİZGİDE: "MERKEZİYETÇİ YAPININ GETİRECEĞİ ÇÖZÜM YOK"



YPG'nin entegrasyona şart olarak koştuğu "adem-i merkeziyetçilik" isimli özerklik sistemine destek veren Buldan, "Suriye'de ısrar edilen katı merkeziyetçi yapının üreteceği herhangi bir demokrasi, herhangi bir birlik, herhangi bir çözüm yoktur; tersine, hep gördüğümüz üzere, intikam döngüleri ile hareket eden, halkları açık şekilde yok sayan, kimlikleri yok sayan, anayasal güvencelere sırt çeviren bir tablo var" dedi.



DEVLET AKLINI HEDEF ALDI



Sürecin başından bu yana Öcalan'la 11 kez İmralı'da bir araya gelen Buldan, "devlet aklını" hedef aldı.



DEM'li Buldan şu ifadeleri kullandı:



Meseleyi hep sınır güvenliği ve 'terör' parantezine sıkıştırarak yol alamaz devlet aklı. Daha önce de ifade ettik, tekrar belirtelim. Öcalan'ın yaklaşımı şudur: Türkiye'deki Kürt meselesinin demokratik çözümü, Ortadoğu'daki tüm kilitleri açacak anahtardır. Eğer Türkiye, kendi içindeki barışı sağlar, Türk-Kürt ilişkilerine hakkaniyetle yaklaşırsa; Suriye, Irak ve İran'daki Kürtlerle kuracağı ilişki de bir "tehdit" değil, devasa bir güç birliğine dönüşür. Türkiye'de demokratik çözüm, Türkiye'yi rahatlatmakla kalmaz, bölgede birlikte yaşama fikrine alan açar. Domino etkisi olur…