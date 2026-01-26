Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım fuhuş odalarını gizlice çekti ajan gibi arşivledi: "Basit bir şantaj olayı değil"

https://www.takvim.com.tr/guncel/2026/01/18/uyusturucu-ve-kumar-yatagi-olan-bebek-otelin-vip-odalarindaki-gizli-kameralarin-sirri-disklerden-cikacak YETENEKLİ BAY MUZZAFER KİMİNİÇİN GÖRÜNTÜ TOPLUYORDU?



İşte Tezel'in 26 Ocak tarihli yazısı:



Son çıkan haberlerde Bebek Otel ile ilgili VIP partilerin düzenlendiği çok özel otel gibi bir algı oluştu.

Orayı asıl özel yapan Taksim'de yıkılan meşhur Park Otel'in devamı gibi olması, İstanbul'un sosyal hayatında büyük bir yere sahip olmasıydı!

Bu otelin kafe ve restoranlarına Vehbi Koç, Sakıp Sabancı gibi Türkiye'nin en zenginleri, Mesut Yılmaz gibi siyasetin en tepesindeki insanlar, Hasan Pulur gibi ünlü gazeteciler de orta kesimden insanlar da gidebilirdi.

Otelin kapıları İstanbul kültürü almış, belli bir rafine hayat seviyesine sahip herkese açıktı!

Ta ki oteli Muzaffer Yıldırım alana kadar!

Yıldırım'ın işletme politikasının bu güzelim otele nasıl zarar verdiğini dün Mehmet Yaşin'in nefis yazısında bir kere daha görmüş olduk.

Meğer Yıldırım, eski Dışişleri Bakanı Emre Gönensay'ı, otelin 40 yıllık müdavimi Yaşin'i ve başka birçok değerli insanı otele almıyormuş!

Neden acaba?

Yıldırım kendince daha çok para getirecek yeni bir müşteri profili mi oluşturmaya çalışıyordu?

Yoksa Sabah'ın gündeme bomba gibi düşen haberlerinden öğrendiğimiz kadarıyla Yıldırım'ın, fuhuş odaları oluşturduğu, ünlü ve zenginler için uyuşturucu ve seks partileri düzenlediği bu otelde başka amaçları mı vardı?

Bebek Otel neden gizli kameralarla donatıldı?

Bebek Otel (Takvim.com.tr)

Üç yıldızlı sıradan bir otel bile müşterilerin mahremiyetini, özel hayatını koruduğu ve güvence altına aldığı sürece varlığını sürdürür!

Ama yine Sabah'ın haberine göre Yıldırım'ın gözaltına alındığı rezidanstan şantaj arşivi çıktı!

Otelin VIP partilerde çekilen görüntüleri Yıldırım'ın tek tek arşivlediği ve kumarhaneye dönüştürdüğü rezidansının deposunda sakladığı belirtiliyor!

Eğer iddialar doğruysa bir zamanların sevimli, yakışıklı sinema patronu, Yetenekli Bay Muzzaffer çıktı demektir!

AJAN GİBİ ARŞİVLEDİ!

Para basan Bebek Otel gibi birçok yatırıma sahip olan bir insan, müşterilerinin gizli görüntülerini kaydedip, bir Stasi ya da MOSSAD ajanı gibi neden tek tek arşivler?

Daha da ilginci çok zengin bir insan, neden evini kumar fişi kullanılacak şekilde profesyonel bir kumarhaneye dönüştürüp kendini riske atar?

Yerin kulağı var! Kimlere ve neye güveniyordu?

Daha kötüsü Yıldırım'ın kendi evinde bile ünlü dostlarının görüntülerini gizlice kaydetme ihtimalinden bahsediliyor?

Çok zengin bir insan bu video görüntüleriyle ne yapacaktı?

Bu hayatta paradan daha değerli tek şey bilgidir!