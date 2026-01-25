Atlas Çağlayan'ın annesinden A Haber'de adalet çağrısı: "Toprağın altında yatanlar çocuk bunlar değil"
Geçtiğimiz günlerde göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, A Haber'e konuk olarak olay gününe ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Acılarının tarifsiz olduğunu dile getiren Ünlü, yaşananların anlık bir kavga değil, kamera kayıtlarına da yansıyan planlı bir saldırı olduğunu vurguladı.
"ÇOCUKLARI GÖZ HAPSİNE ALIP SALDIRIYI ORADA PLANLADILAR"
Olay günü eve geldiğinde oğlunun Atlas'ın evde olduğunu ve kendisini beklediğini anlatan Gülhan Ünlü, Atlas'ın daha sonra kardeşinin yanına gitmek için izin istediğini söyledi. Ünlü, "Gittiği yer evimizin bir arka sokağındaydı. Kafe denilecek bir yer bile değil; mahallelinin çay içip sohbet ettiği, herkesin birbirini tanıdığı bir alan. Çocuklarım iki yıldır arkadaşlarıyla buraya giderdi, orada tanınırlardı" dedi.
Kamera kayıtlarını defalarca izlediğini belirten anne Ünlü, olayın başlangıcına dair şu bilgileri paylaştı:
"Görüntülerde Atlas, kardeşi ve arkadaşları aynı masada oturuyor. Hepsinin başı eğik, telefonlarıyla ilgileniyorlar. O sırada saldırıyı gerçekleştiren kişi ve yanında bulunan diğer şahıslar daha uzakta bir masada oturuyor. Ancak çocukları göz hapsine alıyorlar. Ardından kalkıp çocuklara daha yakın bir masaya geçiyorlar. Orada ne yapacaklarını tasarladıkları çok net."
"OĞLUMUN YANINA GİTTİĞİMDE KANLAR İÇERİSİNDE YATIYORDU"
Kafe içerisinde Atlas'ın dahil olduğu herhangi bir tartışma ya da kavga olmadığını özellikle vurgulayan Ünlü, "Ne oğlum, ne kardeşi, ne de arkadaşları bu kişileri tanıyor. Ben de mahallede daha önce hiç görmedim. Kamera kayıtlarında da açıkça görülüyor; çocukların hepsinin kafası eğik, kimseye bakmıyorlar. Karşılıklı bir tartışma yok" ifadelerini kullandı.
Saldırının ardından gelen telefon üzerine olay yerine gittiğini anlatan anne Gülhan Ünlü, yaşananları şu sözlerle aktardı:
"Saldırıdan birkaç dakika sonra telefon geldi. Kardeşi, 'Anne, kardeşim bıçaklandı, ölüyor, yetiş' dedi. Çok kısa sürede olay yerine gittim. Ortamda büyük bir kargaşa vardı. Oğlum yerde yatıyordu, başında kalp masajı yapılıyordu. Beni yaklaştırmak istemediler ama ben oğluma dokunmak istedim. Yanına gittiğimde çok fazla kan kaybettiğini gördüm."
"BUGÜN SUSULURSA YARIN BAŞKALARININ DA CANI YANACAK"
Kısa süreli bir sözlü atışmanın ardından kafe sahibinin tarafları dışarı çıkardığını anlatan Ünlü, asıl saldırının bu noktadan sonra gerçekleştiğini belirtti. "Kamera görüntülerinde de var; oğluma üç kez bıçak saplanıyor" diyen Ünlü, yaşadığı en ağır anı ise gözyaşları içinde anlattı.
Göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, açıklamalarında suskun kalınmaması gerektiğini vurguladı. Alınacak cezanın indirimlerle birlikte çok düşük olacağına dikkat çeken Ünlü, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kısa sürede yeniden sokağa çıkabileceğini belirtti.
"ÇOCUK OLAN TOPRAĞIN ALTINDAKİLER"
Bu durumun toplum için ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Ünlü, "Bugün susulursa yarın aynı acı başkalarının da başına gelebilir. Ben de bir zamanlar 'Benim başıma gelmez' diyordum ama geldi. Herkesin bunu ciddiye alması gerekiyor" dedi.
Çocuk suçlulara yönelik yargılama süreçlerine de sert tepki gösteren Ünlü, saldırıyı gerçekleştirenlerin "çocuk" olarak değerlendirilmesini kabul etmediğini söyledi. "Çocuk olan bizimkiler; toprağın altında yatanlar çocuk. Bu suçu işleyenler ve yardım edenler çocuk değildir" ifadelerini kullanan Ünlü, bu kişilerin çocuk statüsünde yargılanmaması gerektiğini vurguladı.
Olayın yarattığı travmaya değinen anne Ünlü, oğlunun gözlerinin önünde can çekiştiğini, kardeşinin ise bu vahşete tanıklık etmek zorunda kaldığını belirterek, "Bu acıyı üç ya da beş yıllık bir ceza hafifletemez. Biz bu acıyla bir ömür yaşayacağız" dedi. Oğlunun yokluğunun her gün yeniden yaşandığını dile getiren anne Ünlü, "Beş yıl sonra Atlas burada olmayacak. Ben Atlas'a sarılamayacağım. Her sabah uyandığımda çocuğumun yatağına gidiyorum; onu okula kaldıracak mıyım, okulun ilk günü ne yapacağım diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın teyzesi, yaptığı açıklamada yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirterek infaz yasasına sert tepki gösterdi. Konuşmakta büyük güçlük çektiklerini ifade eden teyze, caydırıcı cezaların olmamasının benzer cinayetlerin önünü açtığını söyledi.
"BU YAŞANAN YARIN BAŞKA BİR ÇOCUĞUN BAŞINA GELEBİLİR"
Atlas'ın ikiz kardeşi Doruk ile birlikte büyüdüğünü hatırlatan teyze,"Sabah uyanıyoruz, evde iki çocuğumuz vardı. İkizlerdi, 16 yaşına kadar birlikte yaşadılar. Atlas ne yaptı da ikizini yalnız bıraktı? Hiçbir suçu yoktu"ifadelerini kullandı.
Yaşananların yalnızca kendi ailelerinin değil, tüm toplumun başına gelebileceğini vurgulayan teyze, "Bugün Atlas'ın yaşadığı, yarın başka bir ailenin evladının başına gelebilir. Bunun nedeni çok açık: Caydırıcı bir ceza sistemi yok" dedi.
Mevcut infaz düzenlemelerinin suç işlemeyi engellemediğini belirten teyze, "Eğer caydırıcı cezalar olsaydı, 'Yaşım küçük, bana bir şey olmaz' diyerek cebinde suç aleti taşıyan hiç kimse 'gidip birini öldüreyim' diye düşünemezdi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Atlas hakkında en küçük bir olumsuzluk dahi söylenemeyeceğini vurgulayan teyze, genç yaşta hayatını kaybeden Atlas'ın mutlu bir ailede büyüdüğünü, hayalleri ve hedefleri olan bir çocuk olduğunu belirterek, "Bütün Türkiye bunu gördü. Atlas'ın bakışıyla bir insana 'gel beni öldür' dedirtecek bir durum asla söz konusu olamaz" dedi.
Yasaların zamanında değiştirilmemesinin ağır sonuçlar doğurduğunu belirten teyze, "Eğer bu düzenlemeler yapılmış olsaydı, belki bugün Atlas hayatta olacaktı. Ailece soframıza oturabilecek, karnesini alabilecek, okuluna devam edebilecekti" ifadelerini kullandı.
Atlas Çağlayan'ın teyzesi, açıklamasını infaz yasasının değiştirilmesi çağrısıyla tamamlayarak, "Bu yasa hâlâ değişmediyse, herkesin kendine şunu sorması gerekiyor: Bu durum vicdanlara sığıyor mu?"dedi.