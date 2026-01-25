Atlas Çağlayan'ın annesinden A Haber'de adalet çağrısı: "Toprağın altında yatanlar çocuk bunlar değil"

İstanbul Güngören'de akşam saatlerinde 15 yaşındaki bir zanlı tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, cinayetin ardından ilk kez A Haber'e konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Atlas Çağlayan’ın annesi A Haber'e konuştu!

Geçtiğimiz günlerde göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, A Haber'e konuk olarak olay gününe ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Acılarının tarifsiz olduğunu dile getiren Ünlü, yaşananların anlık bir kavga değil, kamera kayıtlarına da yansıyan planlı bir saldırı olduğunu vurguladı.

"ÇOCUKLARI GÖZ HAPSİNE ALIP SALDIRIYI ORADA PLANLADILAR"

Olay günü eve geldiğinde oğlunun Atlas'ın evde olduğunu ve kendisini beklediğini anlatan Gülhan Ünlü, Atlas'ın daha sonra kardeşinin yanına gitmek için izin istediğini söyledi. Ünlü, "Gittiği yer evimizin bir arka sokağındaydı. Kafe denilecek bir yer bile değil; mahallelinin çay içip sohbet ettiği, herkesin birbirini tanıdığı bir alan. Çocuklarım iki yıldır arkadaşlarıyla buraya giderdi, orada tanınırlardı" dedi.

Kamera kayıtlarını defalarca izlediğini belirten anne Ünlü, olayın başlangıcına dair şu bilgileri paylaştı:

"Görüntülerde Atlas, kardeşi ve arkadaşları aynı masada oturuyor. Hepsinin başı eğik, telefonlarıyla ilgileniyorlar. O sırada saldırıyı gerçekleştiren kişi ve yanında bulunan diğer şahıslar daha uzakta bir masada oturuyor. Ancak çocukları göz hapsine alıyorlar. Ardından kalkıp çocuklara daha yakın bir masaya geçiyorlar. Orada ne yapacaklarını tasarladıkları çok net."