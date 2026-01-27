SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıAtlas Çağlayan'in ailesini tehdide 1 gözaltı daha!Atlas Çağlayan'in ailesini tehdide 1 gözaltı daha!Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 08:25 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İstanbul Güngören’de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehdit iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, anne ve babayı hedef alan bir şüpheli daha polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Bunlar da Var 03:41Ataşehir’de korkutan patlama! 26.01.2026Pazartesi 00:33Şişli'de kesik baş cinayeti: Canilerin cesetle sokakta yürüyüşü kamerada! 26.01.2026Pazartesi 00:30Kesik baş cinayeti... Öldürülen kadının son görüntüsü! 26.01.2026Pazartesi 00:16Edremit'te feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı 26.01.2026PazartesiCANLI YAYIN